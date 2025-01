16-Jähriger ohne Führerschein mit gemietetem Elektroauto unterwegs

Einer Polizeistreife fiel in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00.15 Uhr ein Autofahrer auf, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit von Landsberg in Richtung Erpfting fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 16-jährige Fahrer aus Landsberg keinen Führerschein für das gemietete Elektroauto hatte. Außerdem hatte das Auto einen frischen Streifschaden. Laut Polizei hatte der Jugendliche zuvor in Erpfting einen am Straßenrand geparkten Anhänger beschädigt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt etwa 600 Euro. Der Jugendlichen muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, verbotenem Kraftfahrzeugrennen und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten. (AZ)

Elektroauto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis