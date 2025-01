22-Jähriger ist in Schlangenlinien auf der A96 unterwegs

Weil er in Schlangenlinien unterwegs war, fiel der Polizei am Samstag gegen 23 Uhr auf der A96 in Fahrtrichtung Lindau ein Fahrer mit Biberacher Kennzeichen auf. Der 22-Jährige wurde an der Anschlussstelle Landsberg-Nord angehalten und kontrolliert. Der 22-jährige Fahrer war nicht wie vermutet betrunken, sondern stand laut Polizei unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei dem jungen Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt wurde unterbunden. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

A96 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schlangenlinie Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis