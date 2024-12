3C-Carbon spendet 33.000 Euro an die AWO Landsberg

Es hat schon Tradition, dass die Landsberger 3C-Carbon Group zum Jahresende das AWO-Mehrgenerationenhaus (MGH) Landsberg mit einer Spende unterstützt. Man teile den eigenen Firmenerfolg mit dem langjährigen sozialen Partner, heißt es in einer Pressemitteilung. Konkret stellt die Unternehmensgruppe 33.333 Euro zur Verfügung. 3C-Carbon ist eigenen Angaben zufolge im Bereich der Entwicklung und Herstellung von Hightech-Faserverbundstrukturen für Automotive, Maschinenbau, Medizintechnik und Aerospace tätig.

„Unsere großen Erwartungen wurden wieder einmal übertroffen und wir bedanken uns bei der 3C-Carbon Group AG von Herzen“, teilte MGH-Leiterin Betina Ahmadyar mit. Sie hat zusammen mit ihrem Team schon Pläne für die Nutzung des Geldes geschmiedet. Das Engagement für geflüchtete Frauen und Kinder bleibe angesichts der Weltlage ein Dauerthema. Daneben nehme die Einrichtung mit einem offenen Treff in der Innenstadt auch wahr, dass ältere Mitbürger auf Unterstützung und Hilfsleistungen angewiesen sind. Täglich wärmen sich Menschen bei einer Tasse Kaffee oder Tee im Kratzertreff kurz auf, lesen die Zeitung oder knüpfen Kontakte. Sie alle beklagen die Teuerungen der letzten Zeit.

Die AWO Landsberg verzeichnet über 30.000 Ehrenamtsstunden

Teuerungen und Sparmaßnahmen werfen Jahr für Jahr einen Schatten auf die Planungen der sozialen Einrichtung, heißt es in der Pressemeldung. Jetzt falle den Akteuren dank des erneuten Engagements von 3C-Carbon ein Stein vom Herzen. Auch im nächsten Jahr können alle Projekte wie geplant im Mehrgenerationenhaus umgesetzt werden. Eine Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements, ein Ausflug, eine Weiterbildung oder ein Blumenstrauß zum Geburtstag, alle diese Zeichen des Danks sollen möglich sein. Immerhin verzeichnet Betina Ahmadyar mehr als 30.000 geleistete Ehrenamtsstunden in diesem Jahr. AWO-Aktive treten in die Pedale für Rikscha-Fahrten der Senioren, Lesepaten begleiteten Leseanfänger an den Grundschulen oder Mentoren unterstützen den Schulabschluss der Mittelschüler. Viele Aktivitäten mindern auch Einsamkeit und Rückzug. Es gibt Gesang und Musik im Offenen Treff.

„Ein Dankeschön für ehrenamtliches und soziales Engagement muss drin sein, wir wollen als Unternehmen mit unserer Unterstützung weiterhin ein Zeichen setzen“, so Karsten Jerschke, Firmenchef der 3C-Carbon Group in Landsberg. Mit der Spende möchte er das Miteinander der Generationen stärken, denn das High-Tech-Unternehmen setzt auf einen guten Zusammenhalt im Sozialraum, auch im Sinne seines Firmenstandorts. (AZ)