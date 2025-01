5.000 Euro für die Sicherheit

Die Sparkasse Landsberg-Dießen hat erneut ihre Verbundenheit mit den Freiwilligen Feuerwehren bewiesen: Sven Fischer, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Landsberg-Dießen, übergab eine Spende in Höhe von 5.000 Euro an Markus Obermayer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Landsberg und dessen Stellvertreter Christian Wind. Mit diesem Betrag konnte der Bestand an mobilen Hochwasserschutz-Elementen erweitert werden – ein zukunftsweisendes Sandsackersatzsystem, das im Landkreis Landsberg vielseitig eingesetzt werden kann.

Die Elemente, die aus L-förmigen Winkeln bestehen, sind schnell und unkompliziert einsatzbereit. Durch das Gewicht des ansteigenden Wassers werden sie sicher verankert und stabilisiert – ganz ohne zusätzliches Werkzeug oder Zubehör. Das modulare System kann beliebig erweitert und flexibel zusammengestellt werden, was den Einsatzkräften ein höchstes Maß an Anpassungsfähigkeit bietet. Markus Obermayer betonte: „Dank der großzügigen Spende der Sparkasse konnten wir unseren Bestand an diesen innovativen Systemen deutlich aufstocken. Dies ist nicht nur ein Gewinn für die Feuerwehr Landsberg, sondern für den gesamten Landkreis. Bei Bedarf stellen wir das System auch anderen Feuerwehren im Landkreis sowie dem Technischen Hilfswerk (THW) zur Verfügung.“ „Unsere Feuerwehren leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Sicherheit in unserer Region. Mit der Unterstützung dieses wichtigen Projekts möchten wir unsere Wertschätzung für das Engagement der Einsatzkräfte ausdrücken“, erklärte Sven Fischer bei der symbolischen Scheckübergabe.

