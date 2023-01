50 Jahre Stadtjugendkapelle Landsberg: "Es geht um die Gemeinschaft"

Die Landsberger Juka startete als Nachwuchs-Pool für die Stadtkapelle. Heuer feiert sie ihr 50. Jubiläum und kämpft mit ähnlichen Problemen wie ihre Vorgänger schon.

Das Vereinsleben hat sich im letzten halben Jahrhundert verändert. Auch in der Stadtjugendkapelle in Landsberg. Das Orchester ist gewachsen, unternimmt außerhalb der Proben etwas und hat sich musikalisch weiterentwickelt. Mit ihrem Jahreskonzert und Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen möchte die Juka das Interesse bei jungen Musikern wecken und "die Reihen neu auffüllen" - dabei blickt der Verein gleichzeitig auf die Anfangszeiten zurück. Nach 50 Jahren sind einige Dinge gleich geblieben. Das Gemeinschaftsgefühl, die Leidenschaft für die Musik und das Problem mit dem Nachwuchs.