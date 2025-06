600 Jahre Bayertor: Die Stadt Landsberg plant ein großes Fest

Von Freitag bis Sonntag, 4. bis 6. Juli, feiert die Stadt Landsberg das 600-jährige Bestehen des Bayertors mit einem großen Jubiläumsfest, das Musik, Geschichte, Kultur und Kulinarik vereinen soll. Ob Familien, Geschichtsinteressierte, Musikbegeisterte oder Genussmenschen – die Stadt verspricht in einer Pressemitteilung, dass jeder an dem Wochenende auf seine Kosten kommen soll. Das Programm im Überblick.

Das Bayertor befindet sich am östlichen Rand der Landsberger Altstadt. Im Jahr 1425 wurde das Bauwerk als Abschluss des dritten Stadtmauerringes und als Tor nach Osten fertiggestellt. Nördlich des häufig fotografierten Wahrzeichens entsteht momentan ein Gebäude mit drei Wohneinheiten und einer Gewerbeeinheit. Angelika Urbach, Pressesprecherin der Stadt, teilt auf Nachfrage mit, „dass die Baustelle/die Bauzaunteile für das Fest durch den Bauherren zurückgebaut werden, damit der Durchfahrt des Tores frei ist“. Außerdem werde das Gerüst an der Stadtmauer mit einem Mesch-Gewebe verkleidet, das die Stadtmauer ohne Gerüst zeigen wird. Der für die Bauarbeiten erforderliche Kran wird auch während der Feierlichkeiten neben dem Bayertor zu sehen sein.

Stelzenläuferinnen, Feuershows, Akrobatik am Landsberger Bayertor

Inzwischen ist die Festbroschüre „600 Jahre Bayertor“ der Stadt Landsberg erschienen: Sie gibt laut der Pressemitteilung einen Überblick über das gesamte Programm und liegt in allen öffentlichen Einrichtungen der Stadt zur kostenlosen Mitnahme bereit. Zusätzlich steht die Broschüre auf der Internetseite der Stadt Landsberg (www.landsberg.de) zum Download zur Verfügung.

Rund um das Bayertor erwartet die Besucherinnen und Besucher der Pressemitteilung der Stadt zufolge ein Bühnenprogramm, das sich über alle drei Tage erstreckt. Auf zwei Bühnen – der Bayertorbühne und der Turmbühne – treten Musikgruppen auf. Das Publikum erwartet demnach traditionelle Klängen der Stadtkapelle Landsberg und der Stadtjugendkapelle, Pop- und Rockacts wie Cumulo Nimbus oder die Funkwelle, und Jazz, Soul und Folk mit Bands wie Take4Friends oder der 12th Street Jazz Connection.

Die Bühnen werden flankiert von einem Rahmenprogramm. Stelzenläuferinnen, Feuershows, Akrobatik, fantasievolle Kostüme und kreative Darbietungen beleben das Festgelände. Künstlerinnen und Künstler wie Ruven Nagel, die Moving Art Studios oder die Gruppe Magic Flow Art sollen für „magische Momente“ sorgen.

Ein historischer Markt lädt zum Stöbern und Staunen ein

Auch der Nachwuchs darf sich auf das dreitägige Fest freuen: Das Kinderprogramm bietet Angebote zum Mitmachen – vom Mitmachzirkus über mittelalterliches Kindertöpfern, bis hin zur Zeitreise ins 15. Jahrhundert. Der Ruethenfestvereins Landsberg bereichert das Bayertorfest ebenfalls, heißt es in der Pressemitteilung. Ergänzend lädt der Verein Landsberger Gästeführer am Lechrain zu kleinen historischen Rundgängen ein: Vor dem Bayertor wird in einem Zelt mit Figuren wie Ulrich der Pfeffner, Rittern und Hofdamen Geschichte lebendig – mit Erzählungen über Herzog Ernst, die Stadtbefestigung und das Leben im späten Mittelalter. An allen drei Tagen lädt außerdem ein historischer Markt zum Stöbern und Staunen ein.

Wer mehr über das Bayertor selbst erfahren möchte, kann an zahlreichen Führungen durch das historische Bauwerk teilnehmen. Das Kulturbüro der Stadt ruft außerdem den Fotowettbewerb „Mein Bayertor“ ins Leben. Gesucht werden persönliche Blickwinkel auf das Wahrzeichen – sei es als alltäglicher Wegbegleiter, nostalgisches Motiv im alten Fotoalbum oder neu entdeckte Perspektive bei einem Spaziergang. Die schönsten Einsendungen sind ab Dienstag, 1. Juli, unter www.kulturinlandsberg.de zu sehen.

An zahlreichen Ständen auf dem gesamten Festgelände gibt es eine Auswahl an Speisen und Getränken – laut der Pressemitteilung der Stadt von klassisch bayerisch bis kreativ-modern. Auf der Internetseite der Stadt Landsberg werden die teilnehmenden Gastronomiebetriebe mit ihrem Angebot zeitnah zum Fest aufgeführt sein. Die Öffnungszeiten des Bayertorfestes: Freitag, 4. Juli, 17 Uhr bis 23 Uhr; Samstag, 5. Juli, 12 Uhr bis 23 Uhr sowie Sonntag, 6. Juli, 10 Uhr bis 21 Uhr.