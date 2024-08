70.000 Euro Sachschaden: Drei Auffahrunfälle auf der Umleitungsstrecke

Wegen der Sperrung des großen Kreisverkehrs im Landsberger Westen ist derzeit viel Verkehr auf der alten B17 in Landsberg und Kaufering. Am Freitagnachmittag haben sich dort, im Bereich zwischen der Einfahrt in die Lechwiesenstraße und Kaufering, innerhalb kurzer Zeit drei Auffahrunfälle ereignet. Die Bilanz der Polizei: Sechs Leichtverletzte und insgesamt rund 70.000 Euro Sachschaden.

Bei einem Auffahrunfall kurz nach 13.30 Uhr übersah ein Mann aus dem Landkreis Neu-Ulm einen vor ihm fahrenden Wagen. Er fuhr auf den VW auf und schob es auf einen Audi. In dem VW saß eine Familie aus dem Landkreis Oberallgäu mit zwei Kindern (fünf und zwei Jahre alt). Die Eltern sowie das ältere Kind klagten nach dem Unfall über Kopf- und Nackenschmerzen. Am Heck des Audi war ein Fahrradträger mit zwei Rädern befestigt, welcher gegen den Kofferraumdeckel gedrückt und beschädigt wurde. Der Fahrer des Audi sowie dessen Ehefrau aus dem Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm und der Verursacher sowie dessen mitfahrender Sohn (17 Jahre) blieben unverletzt. Die Verletzten wurden zur weiteren ärztlichen Behandlung in das Klinikum Landsberg gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich laut Polizei auf über 20.000 Euro.

In den zweiten Auffahrunfall sind vier Fahrzeuge verwickelt

Ein zweiter Unfall ereignete sich gegen 14.15 Uhr, nur etwa 50 Meter von der ersten Unfallstelle entfernt. Dort fuhr eine Frau aus Kaufbeuren fast ungebremst mit ihrem VW auf den vor ihr fahrenden Mercedes einer Frau aus Österreich auf, wodurch noch zwei weitere Fahrzeuge (Daihatsu und Seat) vor dem Mercedes aufeinander geschoben wurden. Bei dessen Fahrern handelte es sich um junge Männer aus dem südlichen Landkreis Augsburg. Die Verursacherin sowie die Frau aus Österreich verletzten sich bei dem Unfall leicht und konnten vor Ort ärztlich behandelt werden, alle weiteren Beteiligten blieben unverletzt. Nach Angaben der Polizei entstand ein Gesamtschaden von über 30.000 Euro.

Fast zeitgleich fuhr eine Frau aus Lindau auf den Wagen der Verursacherin des zweiten Unfalls auf. Die Frau aus Lindau hatte laut Polizei den verunfallten VW übersehen. Auch bei diesem Auffahrunfall verletzte sich die Verursacherin leicht. Sie erlitt einen kleinen Schnitt an einer Hand und Nasenbluten. Der Schaden beläuft sich auf rund 17.000 Euro. (AZ)