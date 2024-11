Abschied im Stadttheater Landsberg: Der Erzähler geht in Rente

Mucksmäuschenstill war es im Saal, auch die Kleinsten lauschten ergriffen, als nach einem gefühlvoll geblasenem, sinfonischen Prolog, Sepp Wörsching zum allerletzten Mal, „es waren einmal zwei muntere Kinder in einem Hüttchen, in dem große Not herrschte“, las. Ein leiser Hauch von Wehmut schwebte durch das fast vollbesetzte Landsberger Stadttheater, als Wörsching mit seiner, den Zuhörenden in langen Jahren vertraut gewordenen, beeindruckenden Stimme den Anfang aus Hänsel und Gretel in Versform, begleitet von imponierender Mimik und Gestik, rezitierte.

Hertha Grabmaier

Hans-Günter Schwanzer

Landsberg