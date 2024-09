Abschied von Sparkassenchef Thomas Krautwald

Die Sparkasse Landsberg-Dießen hat ihren scheidenden Vorstandsvorsitzenden Thomas Krautwald im Rahmen einer offiziellen Feierstunde im neuen Kundencenter verabschiedet. Im Beisein der Mitglieder des Verwaltungs- und Zweckverbands, der Sparkassen-Führungskräfte, des Personalrates sowie geladener Gäste wurde Krautwald für seine langjährigen Verdienste geehrt.

Thomas Krautwald, der Ende September in den Ruhestand geht, war seit 24 Jahren als Vorstandsmitglied und Vorstandsvorsitzender für die Sparkasse Landsberg-Dießen tätig. In dieser Zeit hat er maßgeblich zum Erfolg des größten Kreditinstitutes im Landkreis beigetragen und sich für die Region und ihre Menschen eingesetzt, heißt es in einer Pressemeldung. Als Anerkennung für seine Leistungen wurde Krautwald vom Präsidenten des Bayerischen Sparkassenverbands, Matthias Dießl, mit der goldenen Sparkassen-Medaille ausgezeichnet. Neben der Medaille erhielt er auch eine entsprechende Urkunde und eine Anstecknadel.

Eine launige Laudatio auf den scheidenden Chef der Landsberger Sparkasse

Die launige und mit vielen Anekdoten versehene Laudatio auf Thomas Krautwald hielt das Vorstandsmitglied Roland Böck, der in seiner Rede die langjährige Zusammenarbeit und die gemeinsamen Erfolge würdigte. Roland Böck betonte, dass sein Vorstandskollege stets ein verlässlicher Partner und ein wichtiger Ansprechpartner für ihn persönlich und insbesondere auch für alle Mitarbeitenden der Sparkasse gewesen sei. Er dankte ihm für seine herausragenden Leistungen und wünschte ihm für die Zukunft alles Gute.

Oberbürgermeisterin und Verwaltungsratsvorsitzende Doris Baumgartl überbrachte Grußworte und dankte Krautwald für sein Engagement für die Stadt und den Landkreis. Sie betonte, dass die Sparkasse Landsberg-Dießen ein wichtiger Partner für die Stadt und den Landkreis sei und Thomas Krautwald stets ein verlässlicher Ansprechpartner für den Verwaltungsrat war.

Bei der Veranstaltung stellte sich auch der neue Vorstandsvorsitzende Sven Fischer vor. Er bedankte sich bei Krautwald für die angenehme Übergabe und versprach, die erfolgreiche Arbeit fortzusetzen. Sven Fischer betonte, dass er sich auf die Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sparkasse Landsberg-Dießen freue und dass er sich für die Region und ihre Menschen einsetzen werde. (AZ)