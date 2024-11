Adventskranzbinden mit Birgit Greinwald aus Landsberg

Noch keinen schönen Adventskranz gefunden? In einer kleinen Serie haben wir schon einige schöne Ideen vorgestellt. Heute zeigen wir Ihnen die Kränze von Birgit Greinwald. Glück hat, wer da zur Verwandtschaft der Landsbergerin Birgit Greinwald gehört. Seit vielen Jahren – so genau weiß sie es selbst schon nicht mehr – bindet sie nämlich nicht nur für sich, sondern auch für andere. Bis zu zehn Kränze entstehen so in der Zeit vor dem ersten Adventswochenende, die dann in die Wohnungen ihrer drei Kinder, ihrer Eltern, Schwiegereltern und zu weiteren Verwandten gehen.

Das Besondere ist: Kein Kranz gleicht dem anderen – bei der Gestaltung lässt Birgit Greinwald ihrer Phantasie freien Lauf. Dekorieren und Blumensträuße binden ist ihre Leidenschaft rund ums Jahr, aber jetzt in der tristen Novemberzeit, in der es so früh dunkel wird, ganz besonders. Anstatt vor dem Fernseher zu versumpfen, sitzt sie lieber an ihrem Esszimmertisch und schmückt die Kränze, die sie zuvor auf der Terrasse gebunden hat. Die Vorbereitungen dazu beginnen jedoch schon im Spätsommer, wenn sie kleinblütige rosa Rosen abschneidet, ebenso Hortensien, Eukalyptus und andere Blüten, und diese trocknet. Damit die Rosen beim Trocknen ihre schöne Farbe behalten, hat sie schon viel ausprobiert. „Am besten funktioniert es im dunklen und warmen Heizungsraum“, hat sie festgestellt.

Icon Vergrößern Tannengrün, Eukalyptus, getrocknete Rosen, Zimtstangen sind beim Schmücken mit dabei. Foto: Thorsten Jordan Icon Schließen Schließen Tannengrün, Eukalyptus, getrocknete Rosen, Zimtstangen sind beim Schmücken mit dabei. Foto: Thorsten Jordan

Greinwald trocknet Apfel- und Orangenscheiben im Backofen, das duftet schon ein wenig weihnachtlich. Sonstiges Dekomaterial, heuer sind es vor allem graue Kugeln mit glitzernden Streifen, aber auch perlmuttweiße und rosefarbene sowie Engel und Hirsche, entdeckt sie oft beim Stöbern in gut sortierten Drogeriemärkten – nachdem es in Landsberg sehr zum Bedauern vieler Kreativer keinen Bastelladen mehr gibt. Bei den Farben schwelgt Birgit Greinwald heuer in Rosé, Weiß und Silber, edel kombiniert mit festlich-weißen oder grau-glitzernden Kerzen und grau-grünem Eukalyptus. Die zierlichen Rosenblüten hat sie in ein Perlenherz gesetzt, ein Keramik-Engelchen sitzt neckisch auf einer Glaskugel, ein silbener Hirsch im flauschig-weißen Fell betrachtet es vergnügt. Edel und zugleich verspielt – ein besonderer Style.

Und das Tannengrün duftet wunderbar

Dass sie anderen damit jedes Jahr eine große Freude macht, ist für Greinwald immer wieder Motivation. „Außerdem hole ich mir mit dem Tannengrün einen wunderbaren Duft ins Haus“, fügt sie noch hinzu. Für Hobbykranzbinderinnen hat sie noch einen Tipp parat, damit der Kranz harmonisch wirkt: Wer viel Deko verwenden will, sollte bei einer Sorte Grün, also zum Beispiel Weißtanne, bleiben. Verschiedenes Grün, also Thuja, Eibe, Tanne oder Kiefer, bringt viel Wirbel mit sich und verträgt daher nur wenig Dekomaterial.