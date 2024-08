Aldi möchte sich an der Augsburger Straße vergrößern

Der Aldi an der Augsburger Straße in Landsberg soll durch einen Neubau ersetzt werden. Außerdem ist geplant, den Drogeriemarkt DM in unmittelbarer Nachbarschaft zu erweitern. In einer Sitzung des Landsberger Stadtrats ging es nun um die notwendige Änderung des Flächennutzungsplans und einen Bebauungsplan.

Laut Sitzungsvorlage stammt das bestehende Gebäude, in dem der Discountmarkt untergebracht ist, aus den 1990er-Jahren. Die geplante Umstrukturierung und Erweiterung soll zu einer zeitgemäßen, großflächigen Ladenstruktur beitragen. Dazu ist ein Bauleitplanverfahren notwendig. Vorgesehen ist eine Verkaufsfläche mit rund 1100 Quadratmetern, Voraussetzung daher die Ausweisung eines Sondergebietes „großflächiger Einzelhandel“.

Icon Vergrößern Im Süden des Grundstücks befindet sich ein Drogeriemarkt. Foto: Christian Rudnik Icon Schließen Schließen Im Süden des Grundstücks befindet sich ein Drogeriemarkt. Foto: Christian Rudnik

In die Planung integriert ist auch der benachbarte Drogeriemarkt mit einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern. Dieser soll laut Verwaltung die Möglichkeit einer geringfügigen Erweiterung von maximal 170 Quadratmetern nach Osten für Lager-, Vorbereitungs- und Sozialräume bekommen. Die Verkaufsfläche bleibt unverändert. Das Gebäude wurde im Jahr 2016 errichtet.

Die Stadt Landsberg verfolgt an der Augsburger Straße ein langfristiges Ziel

Als Zielsetzung der Stadt Landsberg wird in der Sitzungsvorlage genannt, im Rahmen einer langfristigen städtebaulichen Gesamtentwicklung entlang der Augsburger Straße einen belebten Einkaufsboulevard mit Gewerbe, Dienstleistungen und Wohnnutzung zu schaffen. Dazu gibt es einen Rahmenplan, der auf der Ostseite der Augsburger Straße die Situierung der neu geplanten Gebäude in Richtung der Straße vorsieht. Die Erschließungszonen sollen langfristig nach Osten in Richtung Bahn verlagert werden.

Für die Umsetzung der Projekte erforderlich ist die Durchführung eines Bebauungsplanverfahrens verbunden mit der Änderung des Flächennutzungsplans. Nach einer Abwägung hat der Landsberger Stadtrat einen Vorentwurf zur Änderung des Flächennutzungsplans und einen Vorentwurf des Bebauungsplans einstimmig gebilligt. Außerdem wurde jeweils die öffentliche Auslegung und Einholung der Stellungnahmen der Behörden beschlossen.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass auch der bestehende Lebensmittelmarkt an der Waldheimer Straße in Landsberg abgerissen werden soll. Die weiteren Planungen sehen vor, an selber Stelle danach einen Neubau mit Bäckerei und Drogeriemarkt zu errichten. In einer Sitzung hat der Stadtrat zwar sein grundsätzliches Einverständnis erteilt, im Beschluss aber weitere städtebauliche Ziele formuliert. Die Mitglieder wünschen sich demnach im Gebäude unter anderem ein Stockwerk mit Wohnbebauung.