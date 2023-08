Alkohol und Drogen: So hilft die Suchtberatung der Caritas in Landsberg

Eine aktuelle Studie stärkt die Arbeit der Beratungsstellen. Welche Erfahrungen im Landkreis Landsberg gemacht werden.

Eines der zentralen Arbeitsfelder des Caritas-Verbands Landsberg ist die ambulante Suchtberatung. Expertinnen und Experten bieten Suchtkranken in den Dienststellen Landsberg (Brudergasse) und Dießen nicht nur eine erste Anlaufstelle, sondern auch professionelle therapeutische Hilfe auf dem Weg, die Sucht zu überwinden. Wie wertvoll diese Unterstützung ist, hat eine aktuelle Studie gezeigt.

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hat eine Untersuchung darüber in Auftrag gegeben, welche Wirkung Suchtberatung in Bayern entfaltet. Dabei hätten die Betroffenen eine generell sehr positive Bewertung über Beratungsstellen wie die der Caritas abgegeben. Die Studie enthielt auch eine wirtschaftliche Hochrechnung, welche negativen Folgen durch die Suchtberatung vermieden werden können und wie sich das finanziell auswirkt. Pro beratenem Klient ließen sich weit über 20.000 Euro Folgekosten einsparen.

Susanne Klein ist Diplompsychologin und Beratungsstellenleiterin des Caritas-Verbandes Landsberg. Foto: Caritas Landsberg

Susanne Klein, Diplompsychologin und Beratungsstellenleiterin des Caritas-Verbands Landsberg, kommentiert die Studienergebnisse so: „Diese Untersuchung hilft uns sehr. Wir werden generell in unserer Arbeit bestärkt und können viel besser argumentieren, wenn es um die personelle und finanzielle Ausstattung unserer Dienststellen geht.“ Die Caritas Landsberg hat laut eigener Statistik im vergangenen Jahr 528 Klienten betreut, darunter 99 Angehörige. Fast 70 Prozent kommen wegen ihrer Alkoholabhängigkeit in die Beratung, rund 18 Prozent sind Cannabis-suchtkrank und etwa fünf Prozent leiden an krankhaftem Glücksspiel. Die verbleibenden Anteile beziehen sich auf andere illegale Drogen, Medikamente oder exzessiven Internetkonsum.

Im Landkreis Landsberg werden mehr aufputschende Drogen konsumiert

Susanne Klein hat in den vergangenen Jahren im Landkreis in einigen Bereichen Veränderungen festgestellt: „Der Konsum aufputschender, leistungssteigernder Drogen wie Kokain oder Amphetamine ist gestiegen.“ Die Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg und seine wirtschaftlichen Auswirkungen würden viele Klienten als Gründe für ihren (höheren) Alkohol- oder Drogenkonsum nennen. „Es kommen auch verstärkt junge Erwachsene zu uns in die Beratung, oft noch mit weiteren Problemen.“ Die Altersverteilung der Klienten reiche von 15 bis zu 80 Jahren, die größte Gruppe sei zwischen 40 und 60 Jahren alt.

Die Beratung in den Dienststellen der Caritas ist kostenlos, deren Finanzierung und die der Fachkräfte laufe zum großen Teil über den Bezirk Oberbayern. Trotzdem – so die Erfahrungen des Landsberger Caritas-Teams – sei die Hemmschwelle sich Hilfe zu holen für die Suchtkranken oft sehr hoch. „Diesen Schritt empfinden viele als persönliches Versagen. Uns wäre viel lieber, wenn die Klienten schon früher zu uns kommen würden, dann sind oft die persönlichen und gesundheitlichen Auswirkungen noch nicht so ausgeprägt und unsere Hilfen greifen noch besser“, weiß Susanne Klein. (AZ)

