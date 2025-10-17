Altern ist keine Krankheit

Mit einer Gesprächsrunde zum Thema „Ja zum Alter – wie geht das?“ eröffnete die CSU-Kreisseniorenunion Landsberg ihr Herbstprogramm. Als Moderator konnte der Kreisvorsitzende Heinz Haaf den langjährigen Heimfürsprecher des Kreisseniorenheims Vilgertshofen, Rainer Schwarzer, begrüßen.

Im Landkreis Landsberg – so Haaf – werden in wenigen Jahren bis zu 30 Prozent der Bevölkerung über 60 Jahre alt sein. Zu Recht machen sich die Älteren Sorgen über die Sicherung der Renten und die Gesundheits- und Pflegepolitik. In diesem Zusammenhang begrüßte Haaf das Kosovo-Projekt des Landkreises und die freiwilligen Leistungen, die der Landkreis mit der Trägerschaft für die beiden Heime in Greifenberg und Vilgertshofen erbringe. Kritisch setzte sich Schwarzer mit jüngsten Vorschlägen auseinander. Dazu gehörten die Forderungen, ein Pflichtjahr für Rentner im Sozialbereich oder in der Verteidigung einzuführen sowie die Pflegstufe 1 abzuschaffen. Solche - laut Schwarzer - respektlosen Forderungen verkennen, was ältere Menschen bei der Pflege für Angehörige oder ehrenamtlich in Vereinen einbringen. Auch die Forderung, ältere Menschen von bestimmten gesundheitlichen Leistungen auszuschließen, könne nur als Diskriminierung bezeichnet werden.

Mit Blick auf diese Tendenzen warnte Schwarzer davor, zu resignieren. Es gelte im Sinne eines Satzes von Leonardo da Vinci, aktiv zu bleiben: „Die wahre Jugend ist kein Zustand des Körpers, sondern die ungebrochene Bereitschaft, sich ständig neu zu erschaffen“. Zahlreiche Veröffentlichungen der jüngsten Zeit hätten gezeigt, dass die Kunst des Altwerdens gelernt werden könne. Auch im Alter könne man mit dem Leben flirten. Lebenslust, Lebensfreude und Gelassenheit seien notwendige Impulse dazu. Jeder habe selbst in der Hand, ob das Altwerden mit Sorge oder voller Dankbarkeit und Zuversicht gestaltet wird. Mit der Vorstellung des Programms des Gesundheits- und Pflegepolitischen Arbeitskreises durch seine neue Vorsitzende Heike Roletscheck endete eine gelungene Veranstaltung.

