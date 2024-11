Am Freitag startet der Christkindlmarkt in Landsberg

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren: Am Freitag, 29. November, öffnet der Landsberger Christkindlmarkt seine Pforten. Die Altstadt rund um die Stadtpfarrkirche, die Fußgängerzone, den Hauptplatz, den Roßmarkt und den Infanterieplatz bietet dazu die Kulisse. Feierliche Eröffnung ist um 16 Uhr mit Musik der Stadtjugendkapelle, anschließend findet um 16.30 Uhr die Begrüßung durch Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl statt und das Landsberger Christkindl liest den Prolog aus dem Fenster des Historischen Rathauses.

Im Anschluss an die feierliche Eröffnung empfängt das Christkindl die Kinder im Christkindlhäusl auf dem Georg-Hellmair-Platz. Auf dem Roßmarkt und dem Infanterieplatz gibt es nach der Eröffnung des Christkindlmarkts ebenfalls weihnachtliche Musik, die für einen stimmungsvollen Rahmen sorgen soll. Rund 70 Händlerinnen und Händler bieten an den Standorten Hellmairplatz, Fußgängerzone, Hauptplatz, Roßmarkt und Infanterieplatz unter anderem Weihnachtsdekoration, Krippenzubehör, Schmuck und andere Handwerkskunst an, aber auch Glühwein, Bratwürste, Maroni und viele weitere kulinarische Köstlichkeiten.

Rund um den Christkindlmarkt gibt es auch ein Rahmenprogramm. So legt der Nikolaus am Donnerstag, 5. Dezember, um 17 Uhr einen Stopp in Landsberg ein. Auf dem Georg-Hellmair-Platz vor dem Kircheneingang singen die Landsberger Grundschulen montags Adventslieder. Zum gemeinsamen Singen adventlicher Lieder laden die „Sweet Sixties“ an den Montagen 2., 9. und 16. Dezember jeweils von 17.30 bis 18 Uhr auf dem Infanterieplatz in der Nähe des Christbaumes ein. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr gibt es heuer zwei Hütten für Vereine auf dem Roßmarkt. In diesen bieten 17 Vereine oder Einrichtungen mit sozialem Hintergrund schöne Dinge, Kuchen oder Gebäck an um sich zu präsentieren und die Vereinskasse aufzubessern.

Der Landsberger Christkindlmarkt eröffnet am Freitag, 29. November, und schließt am Sonntag, 22. Dezember. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 16 bis 20 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Der Flyer mit dem Rahmenprogramm liegen in den öffentlichen Einrichtungen aus. Weitere Informationen zum Christkindl, zu den Fierantinnen und Fieranten und zu weiteren Programmpunkten sind unter www.landsberger-christkindlmarkt.de zu finden. (AZ)