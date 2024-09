Am Penzinger Feld stoßen zwei Pkw zusammen

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in Landsberg gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 49-Jähriger aus dem Landkreis Ostallgäu mit seinem Pkw die Straße Penzinger Feld in westlicher Richtung.

Als er nach links auf den Parkplatz eines Discounters abbiegen wollte, übersah er ein entgegenkommendes Auto. Es kam zum Zusammenstoß.

Der 49-Jährige und die 73-jährige Fahrerin des anderen Wagens blieben unverletzt, so die Polizei. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 4000 Euro. (AZ)