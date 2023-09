Andreas Deiner (FDP) setzt beim ÖPNV auf Vernetzung mit anderen Landkreisen

Bayern wählt am 8. Oktober einen neuen Landtag. Wir stellen die Direktkandidaten für den Landkreis Landsberg vor.

Am 8. Oktober wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Auch für den Stimmkreis 120 Landsberg/Fürstenfeldbruck wird eine Vertreterin oder ein Vertreter gesucht. Mehrere Direktkandidaten bewerben sich um die Erststimme der Wählerinnen und Wähler. Unsere Redaktion stellt die Frauen und Männer vor. Wir haben ihnen sechs Fragen zu lokalen Themen gestellt und sie gebeten, sich kurz persönlich vorzustellen. Heute den Kandidaten der FDP, Andreas Deiner.

Wie wollen Sie den ÖPNV/MVV im Landkreis Landsberg verbessern?

Die Vernetzung zu anderen Landkreisen - zum Beispiel Ostallgäu - sollte fokussiert werden, sagt Deiner. "Ich habe früher im Ostallgäu gewohnt, eine Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist hier Landkreis-übergreifend fast nicht möglich."

Das Klinikum in Landsberg soll erweitert werden. Wie unterstützen Sie dieses Vorhaben? Was ist Ihnen dabei wichtig?

Klasse statt Masse, lautet Deiners Devise. "Ich unterstütze jede Erweiterung, welche fachlich gut/sehr gut betreut werden kann. Das Klinikum Landsberg sollte uns erhalten bleiben." Dieses sei ein wichtiger Standort der Notfallversorgung für Landsberg.

Auch im Landkreis Landsberg droht ein Pflegenotstand. Was wollen Sie dagegen tun?

Der Pflegenotstand sei schon voll da, so Deiner. "Vielleicht merkt der ein oder andere dieses Problem noch nicht, da das Personal in der Pflege Überstunden ohne Ende anhäuft und so über die Größe des Problems hinwegtäuscht. Die Pflege kämpft am Limit, da hilft kein Klatschen mehr." Deiner überlege schon lange, was man dagegen tun könne. Der Beruf sei einfach nicht attraktiv genug. Außerdem sei der Pflegenotstand oder auch der Notstand in allen Sparten der Gesundheit (Rettungsdienst, Hausarzt, Zahnarzt usw.) ein gesellschaftliches Problem. "Dies zu lösen ist eine unserer wichtigsten Aufgaben. Ich denke, vielen ist schon geholfen, wenn sie wieder Pflegen dürfen und nicht die ganze Zeit protokollieren und Büroarbeit machen müssen", sagt Deiner. "Das zählt für alle beruflichen Sparten."

Wie kann der Flächenverbrauch im Landkreis Landsberg begrenzt werden?

"Weniger Straßen bauen, weniger Baugebiete, weniger Industrie. Aber ist das unsere Lösung?", fragt Deiner. "Daran hängen Arbeitsplätze und unser Wohlstand. Von diesem Wohlstand möchte wohl keiner abweichen." Um Fläche zu schonen, könne man in die Höhe bauen, aber ein Hochhaus sei ja meist kein Eigenheim, nach dem die meisten strebten.

Haben die Staustufen im Lech eine Zukunft? Soll der Lech wieder natürlich fließen?

Ein natürlich fließender Lech wäre für Fische und Tiere der Hauptgewinn, sagt Deiner. "Der Lech ist ein Fluss, in dem der Mensch unglaublich eingegriffen hat. Über die Staustufen ist, so denke ich, ein Austausch von Tieren und Fischen nicht möglich." Er würde gerne einen natürlichen Lech haben, müsse aber auch sagen, dass seine Informationslage zu diesem Thema recht dünn sei. "Meine Meinung kann sich mit mehr Informationen auch ändern."

Wie möchten Sie sich für die Jugend im Landkreis Landsberg einsetzen?

Die Jugend macht laut Andreas Deiner eigentlich alles richtig. "Wir haben eine tolle Jugendkultur und Jugend muss man eigentlich nur auch mal machen lassen. Ich denke, es ist ein Fehler, der Jugend strickt vorzugeben, wie sie ihre Freizeit verbringen." Grenzen müssten dabei aber eingehalten werden.

Persönliches: