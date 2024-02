Landsberg

18:00 Uhr

Auch in Reichling wird über eine Katzenschutzverordnung diskutiert

Plus Die Katzenschutzverordnung ist seit 28. Januar in Kraft. Nur vier Gemeinden haben sich bisher dieser Verordnung angeschlossen. Warum sie wichtig für das Wohl der Tiere ist.

Von Alexandra Lutzenberger

Katzenwelpen sind niedlich und fast jeden Tag in Facebook oder anderen sozialen Medien zu finden. Doch nicht immer haben sie ein angenehmes Leben, vor allem nicht, wenn sie zu den vielen Nachkommen von ausgesetzten Katzen gehören. Aber auch die unkastrierten Freigängerkatzen sorgen für den Nachwuchs, für den sich dann keiner verantwortlich fühlt. Das soll sich, wenn es nach vielen Tierschützern geht, jetzt ändern, denn am 28. Januar trat im Kreis Landsberg die neue Katzenschutzverordnung in Kraft. Hauskatzen müssen ab dann kastriert sein, bevor sie durch Gärten und Felder streifen dürfen. Allerdings haben sich bisher nur vier Gemeinden für diese Verordnung ausgesprochen. Das sind die Gemeinden Denklingen, Penzing, Utting und Egling an der Paar. In Reichling stellten Tierschützer nun auch einen Antrag, dass auch hier die Verordnung gelten solle. Auch in Weil wird am 6. Februar darüber diskutiert. "Gemeinden in denen ein erhebliches Problem mit frei lebenden Katzen besteht und die keine Katzenschutzverordnung wollten, sind unter anderem Prittriching, Vilgertshofen und Schwifting", sagt Christine Hafner vom Bund der Katzenfreunde in München, die zu diesem Thema auch im Landkreis Landsberg informiert.

Oft sind die Katzen krank, oder ihr Nachwuchs muss dringend untersucht und versorgt werden. Foto: Driendl

Laut Pressestelle des Landratsamtes könne der Landkreis keine Gemeinde zwingen, sich dieser Verordnung anzuschließen. "Wir können nur die Möglichkeit schaffen, dass es eine Verordnung gibt", so Wolfgang Müller. Die Gemeinden, die sich zu dieser Verordnung entschlossen haben, sind auch von engagierten Tierschützerinnen vor Ort informiert worden. Unter anderem von Cordula Driendl von Katzen ohne Heimat aus Kissing und der Zweiten Vorsitzenden des Vereins Bund der Katzenfreunde in München, Christine Hafner. Jutta Aurahs, die für die Pressearbeit der Katzenfreunde zuständig ist, hat einen Bericht ans LT über diese Arbeit geschickt. Denn die engagierten Frauen konnten in ihren Vor- und Anträgen belegen, wie viele herrenlose Katzen eingefangen und kastriert wurden, und informierten auf Gemeinderatssitzungen in Penzing wie auch in Egling persönlich über das Problem. Driendl spricht offen an, dass man das Tierleid nur verringern könne, wenn man möglichst viele Katzen kastriert. "Und zwar nicht nur über den Verein die frei lebenden. Die Besitzer müssen auch ihre frei laufenden Kater und Katzen kastrieren. Nur so kann man verhindern, dass sich die Tiere noch weiter vermehren."

