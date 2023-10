Landsberg

12:01 Uhr

Aus dem Weltraum verheerende Waldbrände verhindern

Unter anderem in Griechenland wüteten in diesem Jahr verheerende Waldbrände.

Plus Fachleute aus der ganzen Welt versammeln sich in Landsberg: Bei einer Tagung geht es unter anderem darum, wie Waldbrände früher erkannt werden können.

Von Dominik Stenzel

Ob in Griechenland, in Algerien oder auf der Insel Maui: Weltweit wüteten in diesem Jahr verheerende Waldbrände, sorgten für Zerstörung und forderten Todesopfer. Wie kann das Risiko solcher Katastrophen in Zukunft minimiert werden? In Landsberg beschäftigten sich auf einer internationalen Konferenz rund 60 Expertinnen und Experten mit dieser Frage.

Zu der Tagung geladen hatte die Münchener Firma Orora Tech und im Untertitel prägnant zusammengefasst, worum es eigentlich geht. Nämlich darum, das "Unkontrollierbare zu kontrollieren"; und "Antworten auf brennende Fragen" zu finden. Nach eigenen Angaben liefert das Unternehmen unter anderem hochauflösende thermische Daten, die durch das firmeneigene Sensorsystem im Weltraum gewonnen werden. Das erste Produkt auf dem Markt - die "Wildfire Solution" - wird von Kunden auf sechs Kontinenten genutzt, darunter Wirtschaftsunternehmen und Regierungsorganisationen.

