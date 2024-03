Landsberg

Aus Träumen und Wünschen entsteht ein explosives Gemisch

Plus Das Landestheater Tübingen ist gern gesehener Gast auf der Bühne des Landsberger Stadttheaters. Diesmal wird der Klassiker „Endstation Sehnsucht“ aufgeführt.

Von Hertha Grabmaier

Vor über 70 Jahren beschreibt Tennessee Williams in seinem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Erfolgsstück „Endstation Sehnsucht“ die Lebensrealität der Bewohner eines heruntergekommenen Arbeiterviertels von New Orleans. Die Inszenierung des Landestheaters Tübingen unter der Regie von Daniel Foerster transferiert die Geschichte vom Tiny House mit Südstaatenfassade in ein aufklappbares rosarotes Barbie-Traumhaus – konzipiert von Miriam Haas, die dazu passend auch das Ensemble einkleidete. Das Publikum im bis auf den letzten Platz besetzten Stadttheater konnten in der beengten, ständig einsehbaren Tristesse hautnah mitverfolgen, wie sich bei den Menschen mit ihren unterschiedlichen Träumen, Sehnsüchten und Wünschen ein explosives Gemisch aus Hass, Wut und Gewalt zusammenbraute.

Blanche Du Bois (Franziska Beyer), eine verblühende Dixieland-Schönheit, verlor nicht nur ihren Job als Lehrerin, sondern auch, ihrer Verschwendungs- und Alkoholsucht geschuldet, den Familienbesitz. Mit wenigen Cents in der Tasche, jedoch mit einem riesigen Rollkoffer voller Schmuck und edlen Klamotten, sucht sie Zuflucht bei ihrer jüngeren Schwester Stella (Emma Schoepe) und deren vulgären, unkultivierten Macho Stanley Kowalski (Justin Hibbeler), einem Sohn polnischer Einwanderer. Entsetzt über die Beschränkungen im beengten Ambiente an der Endstation der Straßenbahnlinie „Sehnsucht“, fordert sie mit rhetorischer Überlegenheit und permanenter Selbstdarstellung den primitiven und vermeintlich dummen Schwager heraus. Der wehrt sich mit dem ihm zur Verfügung stehenden Mitteln gegen ihre Respektlosigkeit und bezieht sich wütend auf den Code Napoleon des Staates Louisiana, nach dem alles, was der Frau gehört, auch dem Mann zusteht. Er fürchtet, sie will ihm nach seinem Besitz auch seine Frau nehmen.

