Auto wird auf Parkplatz am Penzinger Feld beschädigt

Zwischen Samstagmorgen und Mittwochabend ist in Landsberg ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen roten VW Golf gefahren. Dieser war laut Polizei auf dem Parkplatz des Fachmarktzentrums am Penzinger Feld abgestellt. Dadurch wurde ein Schaden an der Stoßstange vorne links in Höhe von rund 1000 Euro verursacht.

Im Anschluss setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Die Inspektion Landsberg nimmt Hinweise entgegen. (AZ)