Autofahrer verliert beim Ausparken die Kontrolle über sein Fahrzeug

Am Dienstag gegen 14 Uhr hat ein 68-jähriger Landsberger beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Discounters in der Lechfeldstraße in Landsberg die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Laut Polizei stieß der Wagen gegen ein geparktes Auto und kollidierte im Anschluss mit einem Baum.

Die genaue Ursache wird noch ermittelt, der Unfallhergang deutet jedoch auf ein Verwechseln der Pedale hin, so die Polizei. Bei dem Unfall wurde der 68-Jährige sowie seine Beifahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 13.000 Euro. (AZ)