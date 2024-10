Autofahrerin nimmt 80-jährigem Radfahrer die Vorfahrt und verletzt ihn

Am Montagnachmittag befuhr eine 63-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Landsberg gegen 15.30 Uhr die Lechfeldstraße in Landsberg mit ihrem Auto. An der Kreuzung zur Carl-Friedrich-Benz-Straße übersah die Frau beim Abbiegen einen vorfahrtsberechtigten 80-jährigen Radfahrer aus dem Landkreis Landsberg. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fahrradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Der Sachschaden liegt laut Polizei Landsberg bei knapp 2000 Euro. (AZ)

