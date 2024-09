Bardusch-Niederlassung in Landsberg feiert 35-jähriges Bestehen

Der Textil-Dienstleister Bardusch hat mit rund 75 geladenen Gästen das 35-jährige Bestehen seiner Niederlassung in Landsberg gefeiert. Darunter waren laut einer Pressemitteilung neben Beschäftigten der Wäscherei auch Kirsten Kaage und Karl Bingener, Mitglieder der Geschäftsleitung, Mathias Göhrig, Geschäftsführer der Bardusch-Gruppe, sowie Gesellschafter Matthias Bardusch.

Im Jahr 1989 übernahm Bardusch die Niederlassung Landsberg von der Wäscherei Blütenweiß mitsamt vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Am Standort bereitet der Textil-Dienstleister Berufsbekleidung für Unternehmen verschiedenster Branchen auf. Täglich werden nach Angaben des Unternehmens vor Ort 4,5 Tonnen Wäsche gewaschen.

Bardusch, der Hauptsitz der Firma befindet sich in Ettlingen bei Karlsruhe, investiert der Pressemeldung zufolge bereits seit mehreren Jahren in moderne Maschinen- und Energietechnik. So sei es dem Unternehmen gelungen, die Energieverbräuche der Landsberger Wäscherei innerhalb der vergangenen Jahre um 25 Prozent zu senken. Niederlassungsleiter Alessandro Blatterspiel erklärt dazu: „Die Investitionen in modernste Technologien und Verfahren mit reduziertem Ressourcenverbrauch unterstreichen unser Engagement für Qualität und Umweltschutz sowie unser oberstes Ziel, unseren Kunden dauerhaft guten Service zu bieten. Gleichzeitig steigern wir damit unsere Effizienz und Nachhaltigkeit.“ (AZ)