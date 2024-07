Bei den Walderlebnistagen des Landsberger Forstamts sind Geschick und Teamgeist gefragt

In den Grundschulen steht in den 3. Klassen das Thema Wald auf dem Lehrplan. Als praktische Ergänzung bietet das Forstamt der Stadt Landsberg die Walderlebnistage an. Auch in diesem Jahr wurden sie laut einer Pressemitteilung wieder von Forstamtsleiter Michael Siller und seinem Team initiiert und durchgeführt.

Mit Feuereifer waren 267 Schülerinnen und Schüler von 13 dritten Klassen aller Landsberger Grundschulen dabei. Die Aufgaben, die ihnen gestellt wurden, waren gar nicht so einfach: Welche Klasse baut am schnellsten eine Blockhütte? Welche Gegenstände gehören in den Wald und welche nicht? Wer war am geschicktesten beim Sägen?

Die Klasse 3c der Platanen-Grundschule (Klassenleiterin Heike Olfs) belegte den zweiten Platz. Foto: Stadt Landsberg

Geschicklichkeit und Teamgeist ist gefragt

Solche Aufgaben mussten die Kinder innerhalb einer bestimmten Zeit erledigen und hinterher noch Fragen zu Wald und Tieren beantworten. Gefragt waren Kraft und Geschicklichkeit, Kombinationsfähigkeit und Teamgeist. In der Schulwertung hat die Klasse 3a der Grundschule Erpfting mit ihrer Lehrerin Ursula Gföreis mit 290 Punkten den dritten Platz belegt. Heike Olfs folgt dicht darauf mit ihrer Klasse 3c der Platanen-Grundschule und insgesamt 304 Punkten. Fünf Punkte mehr und damit Sieger der Walderlebnistage ist die Klasse 3a der Grundschule am Spitalplatz mit der Klassleitung Louisa Hefele, die sich mit 309 Punkten den ersten Platz sicherte.

Als Dritter durften sich die Kinder der Klasse 3a der Grundschule Erpfting mit ihrer Lehrerin Ursula Gföreis ebenfalls über Weißtannen-Pflänzchen freuen. Foto: Stadt Landsberg

Alle Kinder aus den drei Siegerklassen sowie deren Lehrerinnen bekamen von Michael Siller ein Weißtannen-Pflänzchen. Die Weißtanne ist ein Baum für die Zukunft, denn sie kommt mit nahezu allen Bedingungen gut klar. Sie verträgt viel Schatten und wird daher gerne für die Aufforstung unter höheren Bäumen gepflanzt. Beeindruckt waren die Kinder, dass sie bis zu 60 Meter hoch und 600 Jahre alt werden kann. Die Kinder dürfen die Setzlinge laut der Pressemitteilung gerne im Bereich des Oberen Stadtwalds/Zehnerwalds oder in der Hartmahd zwischen Landsberg und Erpfting oder im Schlegelwald südlich von Pitzling einpflanzen. Die Weißtanne wächst aber gerne auch in einem größeren Topf und kann in ein paar Jahren als Christbaum dekoriert werden. (AZ)