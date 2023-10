Landsberg

vor 33 Min.

Bei der landsberger bühne geht es um mehr als Theater

Verleihung der Dominikus-Zimmermann-Rocaille an die labü mit (von links) Felix Bredschneijder, Moritz Hartmann, Maren Olbrich, Diedke Moser, Mike Bischof, Steffi Maier, Harald Dollinger, Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und Dr. Thomas Goppel.

Plus Die Stadt Landsberg ehrt Kulturschaffende mit der Rocaille. Unsere Redaktion stellt sie näher vor.

Von Romi Löbhard

Gemeinschaft, Zusammenhalt, Freundschaft, zweite Familie – wer sich bei den Mitgliedern der landsberger-bühne, kurz labü erkundigt, was dieser Verein für den Einzelnen bedeutet, hört immer wieder Begriffe wie diese. Wenn überdies eine große Leidenschaft für Theater und Schauspiel dazukommt, dann können auch zeitweilige Diskussionen und unterschiedliche Meinungen dieser Gemeinschaft aus Bühnen verrückten Menschen aller Altersstufen und Berufsgruppen nichts anhaben. Dann wird auch noch lange nicht Schluss sein für diesen Verein, der heuer 60 Jahre alt wird und dessen Zahl der Mitwirkenden vor, auf und hinter der Bühne schon immer um die 60 herum pendelt. Für das vielfältige Engagement, vorwiegend für köstliche Unterhaltung und auch mal schwerere literarische Kost während der vergangenen sechs Jahrzehnte wurde der Verein jetzt mit der Dominikus-Zimmermann-Rocaille 2023 in Silber ausgezeichnet.

1963 haben fünf bekannte Landsberger die „Laienspielbühne der vhs Landsberg“ gegründet. Josef „Peps“ Pschorr, Konrad Gerum, Hansjörg Falkner, Konrad Vivell und Oscar Hocke hatten in den Jahren davor bei den Ruethenfestspielen mit Episoden aus der Stadtgeschichte mitgewirkt. Fast 35 Jahre lang galt dieser Vereinsname, 1997 wurde er in die heutige landsberger bühne (labü) umgewandelt. Am Engagement änderte die Namensänderung nichts, es wurde weiter geprobt und gearbeitet sowie Zeit und Geld investiert, um immer wieder neue Stücke – seit 1995 regelmäßig im Stadttheater auf die Bühne zu bringen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

