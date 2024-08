Beihilfe zum Drogenhandel: Mann aus Landsberg wird verurteilt

Ein 48-Jähriger aus Landsberg soll für zwei andere Männer größere Mengen an Betäubungsmitteln und Cannabis in seiner Wohnung aufbewahrt haben. Auch eine Machete wurde dort aufgefunden. Wegen dieser Vorwürfe musste er sich nun vor dem Amtsgericht Landsberg verantworten. In der Verhandlung legte er ein Geständnis ab und wurde schließlich verurteilt.

Der Fall ist in einer Pressemitteilung des Amtsgerichts Landsberg zusammengefasst. Demnach liegt dem 48-Jährigen zur Last, im Oktober vergangenen Jahres in seiner Landsberger Wohnung für zwei anderweitig verfolgte Personen, die des Handels mit Betäubungsmitteln verdächtigt sind, Drogen aufbewahrt zu haben. Gefunden wurden rund 2,5 Kilogramm Marihuana, mehr als 750 Gramm Haschisch, über 300 Gramm der synthetischen Substanz MDMA, die gemeinhin als Ecstasy bezeichnet wird, sowie über 260 Gramm Amphetamin.

Erst vor Kurzem wurde der 48-Jährige wegen Beldeidigung verurteilt

Die Betäubungsmittel sollen sukzessive von den beiden Personen in die Wohnung des Angeklagten gebracht und teilweise wieder abgeholt worden sein, so der Vorwurf. Einer der mutmaßlichen Betäubungsmittelhändler habe dem Angeklagten zudem eine Machete übergeben, die der 48-Jährige – wie von diesem gewünscht – unter den Karton, der das Marihuana beinhaltet haben soll, legte.

Auf Nachfrage informiert Richter und Amtsgerichtsdirektor Alexander Kessler über den Verlauf der Verhandlung vor dem Schöffengericht. Demnach sei der 48-Jährige im „vollen Umfang“ geständig gewesen und zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden: wegen Beihilfe zum Handeltreiben mit Betäubungsmitteln und Cannabis und wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und Cannabis in nicht geringen Mengen. Das Strafmaß hat Richter Alexander Kessler unter Einbeziehung einer weiteren Freiheitsstrafe gefällt. Denn bereits einige Tage zuvor war der 48-Jährige in einem anderen Fall vor dem Amtsgericht Landsberg zu vier Monaten auf Bewährung wegen Beleidigung verurteilt worden.