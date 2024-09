Beim Ausfahren aus Parkplatz Radfahrer übersehen

Am Montagmittag hat sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Augsburger Straße in Landsberg leicht verletzt.

Laut Polizeibericht wollte eine 45-jährige Landsbergerin gegen 12.30 Uhr mit ihrem Pkw vom gemeinsamen Parkplatz mehrerer Läden nach rechts auf die Augsburger Straße abbiegen. Dabei übersah sie jedoch einen von rechts kommenden Fahrradfahrer. Der 28-jährige Kauferinger konnte zwar einen Zusammenstoß vermeiden, stürzte jedoch trotzdem und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. (AZ)