Berufsschulklasse zu Besuch beim SIP Scootershop

Am Mittwoch, den 13. November, hatten wir besonderen Besuch beim SIP Scootershop: Die Berufsintegrationsklasse F12a BIK der Berufsschule Landsberg war bei uns zu Gast, begleitet von Pauline Müller von Kolping. Diese Klasse befindet sich im Abschlussjahr, mit dem Ziel, den Mittelschulabschluss zu erreichen und – idealerweise – die B1 Deutschprüfung erfolgreich zu bestehen. Für die Schüler steht nach dem Abschluss eine Ausbildung an und wer besonders gute Leistungen zeigt hat auch die Chance auf einen höheren Schulabschluss.

Wir freuen uns, wenn sich noch weitere Schulklassen für Firmenführungen bei uns anmelden. Ziel ist es, unsere Ausbildungsplätze in den Bereichen Bürokauffrau/-mann, Lagerlogistik, E-Commerce und Dialogmarketing vorzustellen und potenziellen Nachwuchs zu begeistern. Wer für 2025 Interesse an einer Ausbildung bei SIP Scootershop hat, kann gerne vorher ein Schnupperpraktikum absolvieren, um uns und die Abläufe im Unternehmen kennenzulernen. Sebastian und Matthias haben bereits ein Praktikum bei uns gemacht. Sie haben im Oktober 2024 für eine Woche im Bereich Lagerlogistik gearbeitet und durften SIP Scootershop als möglichen Arbeitgeber kennenlernen. Laut ihrem Berichtsheft hatten sie bei uns eine coole Zeit. Jetzt bewerben! Für das Ausbildungsjahr 2025 haben wir noch in allen Bereichen Ausbildungsplätze zu vergeben. Wir freuen uns über jede Bewerbung, die bis zum 31. Januar 2025 bei uns eintrifft.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.