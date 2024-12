Besinnliche und fröhliche Lieder beim Weihnachtskonzert des Landsberger DZG

Bei seinem traditionellen Weihnachtskonzert boten die Chöre und Ensembles des Landsberger Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums (DZG) eine Mischung aus traditionell besinnlichen Weisen und vorfreudig-fröhlichen Klängen, die die Motive immer wieder aufs Neue aufgriffen und miteinander verwoben. Rund 130 Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen musizierten, sangen zusammen mit ihren Lehrkräften und bezogen am Ende alle Besucher in der Stadtpfarrkirche Zu den Heiligen Engeln mit ein.

Im Altarraum hatte sich der Unterstufenchor unter der Leitung von Andreas Kretschmer versammelt: „Lobet und preiset“ tönte es vielstimmig aus den Kinderkehlen. Nach dieser traditionellen Weise ging es fröhlich mit „Sunny light of Bethlehem“ weiter. „Good news“ wurden den Zuschauern verkündet. Die perfekte Überleitung zum stimmungsvollen traditionellen „Als ich bei meinen Schafen wacht“, wunderbar begleitet vom Violinenspiel der Schülerinnen Ophelia Fruhstorfer (Q12) und Petra Primosics (8ds). „Lasst uns froh und munter sein“ hob die Streicherklasse aus der 5. Jahrgangsstufe an. Groß und Klein harmonierten, als sich zu den jungen Streichern beim „Jingle Bells“ drei Zwölftklässler auf Violine (Ophelia Fruhstorfer), Posaune (Jonathan Zimmermann) und Schlagzeug (Annika Brodale) hinzugesellen.

Über das gute Miteinander freute sich Schulleiterin Mechthild Wand. Sie gab bekannt, dass der Reinerlös des Weihnachtsbasars zu Beginn der Adventszeit rund 6400 Euro ergeben habe, die wie in den Jahren zuvor zu 100 Prozent an ein Waisenhaus auf Haiti gespendet würden. Es sei so schön, zu erleben, wie dies für ihre Schülerinnen und Schüler ganz selbstverständlich sei.

Die Bigband bietet ein Potpourri an Weihnachtsstimmung

Ein Potpourri der Weihnachtsstimmung bot die Bigband unter Leitung von Andreas Kretschmer: „Jul jul strålande jul – Weihnachten, Weihnachten, strahlendes Weihnachten“ ertönte sanft das beliebte schwedische Weihnachtslied, ging über in die fröhlich-lebendige Aufforderung „Deck the halls“, um noch einmal „Jingle Bells“ aufzugreifen - dieses Mal mit einer gehörigen Portion Swing. Der Lehrerchor unter der Leitung von Ulrich Schäfer sang Bachs „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ und ging zum „Salve puerulo“ über, begleitet von Ophelia Fruhstorfer (Q12) und Amelie Wasser (10a) auf der Violine.

Mit erstaunlicher Virtuosität schlug das große Orchester unter Leitung von Betina Pfaffendorf das Publikum in seinen Bann, als sich der Kirchenraum mit den Klängen von „Nostalgia“ und „The never ending Story“ ausfüllte. Es ist Tradition am DZG, dass am Ende alle Besucher gemeinsam mit den Ensembles das fast 300 Jahre alte Adventslied „Macht hoch die Tür“ singen. (AZ)