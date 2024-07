Brand in einem Zimmer im Landsberger Klinikum

Am Dienstag ist im Landsberger Klinikum ein Patientenzimmer in Brand geraten. Wie die Polizei meldet, ereignete sich der Vorfall in den frühen Morgenstunden.

Der 79-jährige Patient, der in dem Zimmer untergebracht war, in dem das Feuer ausbrach, wurde durch Rettungskräfte geborgen. Er erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde in der Folge zur Behandlung in eine andere Klinik verlegt. Weitere Personen kamen laut Polizei nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 120.000 Euro beziffert.

Im Rahmen der durch Brandfahnder der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck durchgeführten Untersuchungen des Zimmers wurde festgestellt, dass das Feuer im Bett des Patienten ausgebrochen war. Ein technischer Defekt wurde ausgeschlossen, teilt die Polizei mit. Es wird von fahrlässiger Brandstiftung, vermutlich durch unsachgemäßen Umgang mit Rauchzeug, ausgegangen.

Erst Ende April hatte es auf einem „Raucherbalkon“ des Landsberger Klinikums gebrannt. Dabei war ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstanden. (AZ)