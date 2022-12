Bürgerentscheid zum Schlossberg: Zu wenige Landsberger gehen zur Wahl

Der Bürgerentscheid zum Thema Anbau an der Landsberger Schlossbergschule ist entschieden. Warum das Ergebnis nicht zum Tragen kommt.

Seit mehreren Monaten gibt es in Landsberg Diskussionen, ob die Schlossbergschule einen Anbau im Norden erhalten soll oder nicht. Am Sonntag, 4. Dezember, fand dazu nun ein Bürgerentscheid statt. "Sind Sie dafür, dass die Grundschule am Schlossberg im Norden gebaut und der Siegerentwurf umgesetzt wird?", lautete die Frage eines Ratsbegehrens.

Laut vorläufigem Ergebnis vom Sonntagabend haben 43,55 Prozent der Landsbergerinnen und Landsberg (2132 Stimmen), die zur Wahl gingen, mit Ja gestimmt, 56,45 Prozent mit Nein (2764). Allerdings hat der Entscheid keine Bindung, da das sogenannte Zustimmungsquorum nicht erreicht wurde. Aufgerufen waren mehr als 20.000 Wahlberechtigte in Landsberg. In Bayern müssen in Städten mit weniger als 50.000 Einwohnern mindestens 20 Prozent aller Wahlberechtigten bei einem Bürgerentscheid hinter einer Entscheidung stehen, damit Bürgerentscheide wirksam werden. Die Wahlbeteiligung lag bei 21,88 Prozent.

Damit die Pläne für einen Anbau im Norden nicht weiterverfolgt werden, musste es nicht nur mehr Nein- als Ja-Stimmen geben, es hätten auch mindestens 20 Prozent der Stimmberechtigten (4502) mit Nein stimmen müssen. Jetzt gelten die Beschlüsse des Stadtrats und die Planung kann fortgesetzt werden.

Sie verfolgten die Auswertung des Bürgerentscheids (von links): Stadträtin Margit Däubler (SPD), Felix Bredscheijder (SPD, Dritter Bürgermeister), Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV). Foto: Thorsten Jordan

Im Laufe des Abends liefern wir Ihnen Reaktionen von der Stadtspitze und den Vertretern des Bürgerbegehrens, das sich gegen das Projekt eingesetzt hatte.

Lesen Sie dazu auch