Carmen Wegge bedankt sich bei Ehrenamtlichen mit einer Besucherfahrt nach Berlin

SPD-Bundestagsabgeordnete Carmen Wegge hat vergangene Woche 49 engagierte und interessierte Bürger*innen aus ihrem Wahlkreis Starnberg, Landsberg und Germering im Bundestag in Berlin begrüßt. Die dreitägige Fahrt, die von Mittwoch, 02. April, bis Freitag, 04. April 2025, stattfand, war ein Dankeschön für die ehrenamtliche Tätigkeit, die diese in ihrem Wahlkreis leisten und geleistet haben. Auf Einladung der Abgeordneten erhielten die Teilnehmenden wertvolle Einblicke in das politische Geschehen der Bundeshauptstadt und konnten sich ein Bild vom neuen Parlament nach der Bundestagswahl im Februar machen.

Carmen Wegge betonte die Bedeutung der ehrenamtlichen Unterstützung: „Der großartige Einsatz aller Ehrenamtlichen in meinem Wahlkreis ist von unschätzbarem Wert. Ihr Engagement prägt unsere Gesellschaft entscheidend und hält diese am Laufen. Diese Reise soll meine Wertschätzung für ihren Einsatz zum Ausdruck bringen, aber auch eine Gelegenheit bieten, mehr über die politische Arbeit zu erfahren, die hier in Berlin jeden Tag passiert.“

Cora Schnorfeil (28), eine Teilnehmerin der Fahrt aus Fuchstal im Landkreis Landsberg am Lech, zeigte sich beeindruckt: „Die Reise in unsere Bundeshauptstadt war eine Mischung aus politischer und historischer Bildung, welche mich unglaublich begeistert hat. Das Berliner Mauer-Denkmal, das ehemalige Stasi-Gelände und ganz besonders das Haus der Wannseekonferenz haben mich sehr beeindruckt und mir vor Augen geführt, wie wichtig es ist, sich mit unserer Geschichte auseinanderzusetzen – gerade, weil viele Themen heute wieder erschreckend aktuell wirken. Die Diskussion im Auswärtigen Amt, sowie das Gespräch mit Carmen Wegge im Bundestag waren ein echtes Highlight und haben die aktuelle Politik, vor allem im Rahmen der Koalitionsverhandlungen, noch einmal greifbarer gemacht.“

