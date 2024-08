Chinesisches Schülerorchester besucht Landsberger Gymnasium

„Drei Chinesen mit dem Kontrabass“ heißt es in einem alten Volkslied. Vielleicht müsste das Lied in „50 Chinesen mit vier Kontrabässen und ganz vielen anderen Instrumenten“ umgeschrieben werden. Denn ein Schülerorchester aus Zentralchina besuchte vor kurzem das Landsberger Ignaz-Kögler-Gymnasium und gab dort eine Kostprobe seines Könnens.

Die jungen chinesischen Musikerinnen und Musiker fanden sich auf Vermittlung von Andreas Horber, Schülervater am IKG und Geschäftsführer des Bayerischen Musikrats, für einen halben Tag am Ignaz-Kögler-Gymnasium ein. Seit 2016 arbeitet Horber mit Dahai Tang zusammen, der chinesische Orchester nach Europa bringt. Zusammengefunden haben die beiden bei Vorbereitungen für eine Reise eines bayerischen Auswahlorchesters zu einem Blasmusikfestival nach Shanghai.

Dieses Mal begleitete Dahai Tang mit seinem Team zwei Orchester mit 110 Musikern im Alter zwischen neun und 13 Jahren der Xi’an Beilin Tiewu Primary School nach Bayern. Xi‘an war früher einmal chinesische Hauptstadt, in deren Nähe man die berühmte Terrakotta-Armee fand. Die Schule hat zwar keine speziell musische Ausrichtung, dennoch spielen 450 von 5000 Schülerinnen und Schülern ein Instrument. Alle angereisten Streicher sowie ausgewählte Bläser bildeten ein etwa 50-köpfiges Auswahl-Sinfonieorchester, das am IKG musikalisch vom 60-köpfigen großen Orchester der Schule in der Aula begrüßt wurde. Dieses trug den Gästen unter der Leitung von Musiklehrer Martin Heller vier Stücke vor.

Die Gäste aus China tragen einen Marsch von Wolfgang Amadeus Mozart vor

Nach einem Gemeinschaftsfoto und einer kurzen Umbaupause trugen die Gäste einen Marsch von Wolfgang Amadeus Mozart und ein Potpourri anspruchsvoll arrangierter, traditioneller chinesischer Melodien vor. Die beiden Orchester waren nicht die einzigen Zuhörer, auch alle IKG-Schülerinnen und Schüler des musischen Zweiges der Klassen 5 bis 9 verfolgten das Geschehen sehr interessiert.

Im Anschluss an das Konzert überreichten die Besucher den bayerischen Schülerinnen und Schülern kleine Gastgeschenke. Ein gemeinsames Pizzaessen, bei dem man sich auf Englisch oder „mit Händen und Füßen“ verständigte, brachte die beiden Gruppen noch weiter zusammen. Daraufhin absolvierte das Gastorchester einen etwa einstündigen Workshop bei einem deutschen Dirigenten. Nach ihrem Besuch in Landsberg reiste die Gruppe aus China nach Schladming in Österreich weiter, um dort an einem Musikwettbewerb teilzunehmen. Weitere Stationen auf ihrer Reise sind Wien, Mailand und Venedig. (AZ)