Das frühere Anglergeschäft Kerler hat einen neuen Eigentümer

Das Gebäude am Eingang zum Klösterl in Landsberg steht seit 2022 leer. In Zukunft könnte es anders genutzt werden.

Das Areal am südlichen Ende des Klösterls hat eine wechselvolle Geschichte: Badehaus, Schießhaus, Wasser- und Pumphaus und zuletzt 35 Jahre Anglergeschäft. Mit dem Abschied der Familie Kerler wurde es ruhig um das Gebäude, zu dem auch ein großes Aquarium im Hof zählt. Doch jetzt gibt es einen neuen Eigentümer.

Der Laden für Angelzubehör, der sich seit 1987 im ehemaligen städtischen Wasser- und Pumphaus befand, schloss Anfang August 2022 seine Pforten. Inhaber Robert Kerler ging damals in Ruhestand. Danach standen Gebäude und Grundstück zum Verkauf. Jetzt hat die Stadt Landsberg das Gebäude erworben. "Aufgrund der besonderen Lage am Eingang des Lechparks", wie die Pressestelle auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt. Sobald der interne Abstimmungsprozess abgeschlossen ist, werde man nähere Auskünfte erteilen.

Ansicht des Gebäudes, in dem sich in früheren Jahren ein Pump- und Wasserhaus befand, von Süden aus. Foto: Christian Rudnik

Nach Informationen unserer Zeitung könnte das Forstamt in das Gebäude am Eingang zum Wildpark in der Pössinger Au einziehen. Derzeit sind die Büros von Forstamtsleiter Michael Siller und seinen Kollegen noch in einem städtischen Gebäude am Englischen Garten untergebracht.

In der Frühzeit der Stadt Landsberg stand an der Stelle ein Badehaus

Auf dem Areal befand sich in der Frühzeit der Stadt ein Badehaus, später stand dort das städtische Schießhaus, wie in „Die Kunstdenkmäler von Bayern – Landsberg am Lech, Band 1“ zu lesen ist. Der Name des „Schießtörls“, durch das man vom Klösterl in den Wildpark gelangt, erinnert heute noch daran. Wann an dem Standort ein Brunnenhaus errichtet wurde, ist nicht überliefert. Erstmals wird eine solche Nutzung 1865 erwähnt. Über eine Pumpe wurde das Quellwasser aus dem Krachenberg in die Bayervorstadt gepumpt.

Im großen Aquarium im Hof des früheren Anglergeschäfts Kerler befinden sich keine Fische mehr. Foto: Christian Rudnik

Das heutige, zweigeschossige Gebäude wurde 1901 im neugotischen Stil errichtet. 1929 wurde das Pumpwerk eingestellt und in der Teufelsküche ein wesentlich größeres Pumpwerk gebaut. Endgültig stillgelegt wurde die Station am Klösterl 1972 und dann an Robert Kerlers Vater Horst verkauft. Nicht nur bei Fischern bekannt und beliebt war das große Aquarium im Hof des Anwesens der Familie Kerler. Horst Kerler hatte es Anfang der 1970er-Jahre dort gebaut und seither haben Generationen von Kindern vor oder nach dem Besuch des Wildparks durch die Scheiben geblickt und auf diese Weise heimische Fische kennengelernt.

