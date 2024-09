Landsberger Künstlerduo Katharina und Christian Gruber präsentiert Musik von Kurt Weil

Die Corona Pandemie hatte nicht nur Nachteile: Für die Landsberger Musiker Katharina und Christian Gruber – Tochter und Vater – boten die Einschränkungen die Zeit, die es braucht, um in Ruhe ein Projekt auszuarbeiten, das schon länger in den Köpfen der beiden herumspukte. „Éternelles“ mit dem Untertitel „A Tribute to Edith Piaf, Ella Fitzgerald, Carole King and Joni Mitchell“ ist ein Programm, mit dem die Sängerin und der Gitarrist vier großen Gesangskünstlerinnen und Songschreiberinnen huldigen. Christian Gruber arrangierte dafür immer wieder, unterstützt auch von Tochter Katharina, Songs der vier Weltstars. Damit tourt das Duo seit Ende 2021 durch Deutschland und Spanien und sorgt damit stets für Begeisterung. In Landsberg sorgten sie ebenfalls bereits für ein restlos ausverkauftes Stadttheater. Bei der Langen Kunstnacht 2024 am Samstag, 21. September, werden sie bei der Kunstpreisverleihung des Landsberger Tagblatts im Stadttheater Auszüge aus diesem Programm präsentieren. Und zwar ab 21 Uhr in der VR-Bank Landsberg-Ammersee im Altstadtsaal. Sie spielen auch bereits um 19.30 Uhr in der Pop-Up Galerie im Quartier am Papierbach.

Dort stellten sie auch schon am vergangenen Wochenende ihre neue CD zu diesem Thema vor. Das ist geglückt, das druckfrische, im Handel erhältliche Produkt auch mit dem Titel „Eternelles“ konnte in der Pop-UP-Galerie im Sternradhaus des ULP präsentiert werden. Dem Publikum wurde dabei nicht nur ein musikalischer Vorgeschmack geboten auf das, was beim Erwerb einer CD mit nach Hause genommen werden könnte. Das Duo erzählte ziemlich unterhaltsam von der Entstehungsgeschichte nicht nur des Tonträgers, sondern auch, wie sich das Duo formierte. Vier Sängerinnen waren es, die beide, Katharina und Christian beeindruckten. „Wegen Carol King bin ich Sängerin geworden“, sagt Katharina. „Von Ella Fitzgerald habe ich erst gelernt, wie Swing funktioniert.“ Edith Piaf, ihre Art, den Liedern eine Seele einzuhauchen, habe sie bei ihrem Studienaufenthalt in Paris beeindruckt. Joni Mitchell schließlich begeistere wie auch die anderen drei Frauen, mit ihrer selbstverständlichen Natürlichkeit. „Die CD wurde letztendlich zu unserem Herzensanliegen.“ Und warum überhaupt ein Tonträger? „Ich bin absoluter Fan von CDs“, betont Christian Gruber. Der Tonträger biete ein völlig anderes, qualitativ hochwertiges Musikerlebnis. Das beginne bereits damit, dass die CD aus dem Regal geholt und eingelegt, das Booklet aufgeklappt und darin geschmökert werde. „Und die Musik gehört einem, sie kann immer wieder angehört werden.“

Die Aufnahmen für die CD entstanden als „Klappstuhlkonzerte“ an drei Tagen in der Pop-Up-Galerie. Jeweils 20 Personen durften durften ihren eigenen Klappstuhl mitbringen und zuhören. Es gab viele Unterbrechungen: „Wir mussten immer aufhören, wenn ein Zug hinter dem Haus vorbeifuhr“, erzählte Katharina Gruber schmunzelnd, „oder wenn Abwasser durch das Fallrohr nach unten floss.“ Warum mit Publikum, das erst auf ein Zeichen des Tonmeisters hin klatschen durfte? „Weil wir das Publikum brauchen“, erklärt Christian Gruber, „weil wir mit Zuhörerinnen und Zuhörern besser sind als ohne.“

Das Gitarrenduo Gruber&Maklar ist international bekannt

Karharina Gruber hat zunächst im Hauptfach künstlerische Querflöte in Karlsruhe und Paris studiert. Dem schloss sie eine Ausbildung im Hauptfach Gesang der Fachrichtungen Rock/Pop und Jazz an der New Jazzschool in München an. Was die 30-Jährige Sängerin auszeichnet, ist nicht nur ihre immense Musikalität, die sie sich von frühester Kindheit an in einem hochmusikalischen Elternhaus erwarb. Beeindruckend ist auch ihre vielseitige, verwandlungs- und anpassungsfähige Stimme. Mittlerweile hat sich Katharina Gruber in der Szene einen Namen gemacht, tritt im Bereich Jazz in unterschiedlichen Formationen auf. Christian Gruber ist international vor allem gemeinsam mit Peter Maklar bekannt als Gitarrenduo Gruber&Maklar.

Der 59-Jährige initiierte das „Festival Faszination Gitarre“ mit dem sechsmal Größen des Instruments nach Landsberg gelockt wurden. Der Gitarrist schätzt jedoch auch die Interaktion mit Musikerinnen und Musikern aus anderen Bereichen. So startete er unter anderem Projekte mit Maria Reiter (Akkordeon), ganz aktuell Silvia Elvers (Orgel) und Tochter Katharina (Gesang). Mit ihr gemeinsam – die Zusammenarbeit beschreibt Christian Gruber als „super lässig, wie selbstverständlich flutschend“, entsteht derzeit ein neues Programm, beziehungsweise ist fast fertig und wird Ende Oktober in Spanien uraufgeführt: Die beiden stellen den Komponisten Kurt Weill in den Mittelpunkt eines Konzerts und präsentieren dabei nicht nur allzu Bekanntes des Musikers, der vor allem durch seine Zusammenarbeit mit Bert Brecht bekannt wurde. „Von ihm gibt es so viele Lieder in unterschiedlichen Ausrichtungen“, schwärmt Christian Gruber, „die reichen für mehrere Abende.“ Das gilt im Übrigen auch für das Programm, aus dem sie an der Kunstnacht Auszüge präsentieren. „Wir denken bereits über eine Fortsetzung nach“, verrät Gruber zukünftige Pläne. Jetzt dürfen sich die Landsberger erst einmal auf das Kurt Weill Programm freuen, am 16. März 2025 werden es Katharina und Christian Gruber im Stadttheater Landsberg präsentieren.

Die Ausstellung mit den bildenden Künstlern ist im Altstadtsaal der VR-Bank Landsberg-Ammersee ab 18.30 Uhr zu sehen. Das Konzert mit Christian und Katharina Gruber ist nach der Preisverleihung gegen 21 Uhr zu hören. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen in der Langen Kunstnacht ist frei. Auch im Stadttheater.