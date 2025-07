Das politische Berlin barrierefrei erleben

SPD-Bundestagsabgeordnete Carmen Wegge hat Anfang Juli 2025 knapp 50 engagierte Mitglieder des Gehörlosenvereins Landsberg am Lech e. V. und des Gehörlosenverbands München und Umland e. V. in Berlin zu einer barrierefreien Berlinfahrt begrüßen dürfen. Die dreitägige Fahrt, die von Mittwoch, 02.07. bis Freitag, 04.07.2025 stattfand, bot den Teilnehmenden einen genauen Einblick in die Arbeit und die Abläufe in Deutschlands höchsten Parlament, sowie weitere spannende politische und geschichtliche Programmpunkte.

Carmen Wegge: „Die politische Teilhabe aller Menschen ist von größter Bedeutung. Daher hat es mich sehr gefreut, so vielen interessierten und engagierten Menschen diese Reise nach Berlin zu ermöglichen. Alle sind bereits ein fester Bestandteil ihrer Community und leisten einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ein gutes Miteinander und gute Politik gelingen nur, wenn wirklich jeder und jede sich verstanden fühlt. Deshalb müssen wir gemeinsam weiter Barrieren abbauen.“

Jürgen Lindner (50), 1. Vorsitzender des Landsberger Gehörlosenvereins: „Für uns als Gruppe von Gehörlosen war die politische Bildungsreise nach Berlin eine tief beeindruckende Erfahrung. Zum ersten Mal hatten viele von uns die Gelegenheit, Politik nicht nur aus der Ferne zu beobachten, sondern mittendrin zu sein – im Bundestag, in den Ministerien, im direkten Gespräch mit Abgeordneten. Dank der durchgängigen Begleitung durch Gebärdensprachdolmetscher*innen konnten wir auf Augenhöhe teilnehmen. Diese Reise hat uns als Gemeinschaft gestärkt – und gezeigt, dass echte Teilhabe möglich ist, wenn Barrieren ernsthaft abgebaut werden.“

Carmen Wegge: „Besonders danken möchte ich auch meiner Fraktionskollegin Heike Heubach, die sich extra die Zeit genommen hat, um sich mit der Gruppe auszutauschen. Als erste gehörlose Abgeordnete im Deutschen Bundestag setzt sie neue Maßstäbe und ich bin sehr dankbar, dass wir gemeinsam als bayerische Sozialdemokratinnen für mehr Teilhabe und Inklusion kämpfen können.“

