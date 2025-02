Das Programm für den Sommer im Theatergarten in Landsberg steht

Von Mitte Juli bis in die Ferien hinein erwartet das Publikum im Theatergarten des Landsberger Stadttheaters ein vielfältiges Programm für laue Sommernächte mit Theater und viel Musik. Theaterleiter Florian Werner freut sich auf diese Zeit: „Dank der Spende des Fördervereins Till des Stadttheaters ist der Theatergarten mit überdachter Bühne ausgerüstet, die Veranstaltungen wetterunabhängiger ermöglicht. Geboten wird unterhaltsames Freilichttheater und wie bisher beim Musiksommer ausgewählte Konzerte. Auch ein Kindertheater ist mit dabei.“

Gäste sind diesmal die Shakespeare Company Berlin („Was Ihr wollt“ von Shakespeare am 13. und 14. Juli) und das Neue Globe Theater („Es war die Lerche“ von Ephraim Kishon am 18. und 19. Juli) sowie das Kindertheater Pagany („Pina Aquamarina“ am 16. Juli um 15 Uhr). Für musikalischen Genuss sorgen Lisa Wahlland, „Sir“ Oliver Mally & Peter Schneider, Malva, Ippio Payo, VickyKristinaBarcelonaBand und nicht zuletzt Dreiviertelblut und Quadro Nuevo zusammen mit Chris Gall.

Icon Vergrößern Dreiviertelblut ist mit „Prost Ewigkeit“ an zwei Abenden im Theatergarten zu sehen. Foto: Bert Heinzlmeier Icon Schließen Schließen Dreiviertelblut ist mit „Prost Ewigkeit“ an zwei Abenden im Theatergarten zu sehen. Foto: Bert Heinzlmeier

Die Veranstaltungen finden alle im Theatergarten statt, wo es feste Sitzplätze gibt, nur beim Kindertheater ist freie Platzwahl, teilt Florian Werner mit. Bei extremen Wettersituationen könnten die Veranstaltungen ins Theater verlegt werden, dort sei dann freie Platzwahl. Informationen dazu gibt ein paar Stunden vor Veranstaltungsbeginn ab 15 Uhr auf der Website des Stadttheaters. Die Abendveranstaltungen beginnen alle um 20 Uhr. Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr und befindet sich wie gewohnt am Eingang des Foyers über welches das Publikum dann auch in den Theatergarten gelangt.

Karten gibt es ab sofort im Theaterbüro, im Reisebüro Vivell und im online-Shop auf der Website des Stadttheaters www.stadttheater-landsberg.de. Hier sind auch ausführliche Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen zu finden und praktische Hinweise zu Ermäßigungen und vielem mehr.

Das Programm im Theatergarten Sonntag und Montag, 13. und 14. Juli, jeweils 20 Uhr. 155 Minuten inklusive Pause, „Was ihr wollt“, Komödie von Wilhelm Shakespeare, Shakespeare Company Berlin.

Mittwoch, 16. Juli, 15 Uhr, 40 Minuten, keine Pause, „Pina Aquamarina und das Wunderwasser“, für alle Kinder ab vier Jahren, Theater Pagany.

Freitag und Samstag, 18. und 19. Juli, jeweils 20 Uhr, 135 Minuten inklusive Pause, „Es war die Lerche“, Komödie von Ephraim Kishon, Neues Globe Theater.

Dienstag und Mittwoch, 22. und 23. Juli, jeweils 20 Uhr, Dreiviertelblut mit „Prost Ewigkeit“.

Samstag, 26. Juli, 20 Uhr, Lisa Wahlandt & Band.

Sonntag, 27. Juli, 20 Uhr, Peter Schneider & „Sir“ Oliver Mally.

Montag, 28. Juli, 20 Uhr, Malva mit „A Soft Seduction Daily“.

Mittwoch und Donnerstag, 30. und 31. Juli, jeweils 20 Uhr, Quadro Nuevo mit „Happy Deluxe“ mit Chris Gall.

Samstag, 2. August, 20 Uhr, Ippio Payo, von Weltmusik bis Krautrock.

Sonntag, 3. August, 20 Uhr, VickyKristinaBarcelona Band mit „Crooked Little Heart“.