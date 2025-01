Das Ratsdienerhaus am Hauptplatz in Landsberg und sein besonderer Charme

Das ehemalige Ratsdienerhaus am Hauptplatz 178 ist eines der eigenwilligsten im Häusergefüge der Landsberger Altstadt. Nur zwei Fenster schmal am Hauptplatz, dafür aber acht Fenster lang in der Herzog-Ernst-Straße. Charmant mit seinem Rundbogen am Eingang, der fast so breit ist wie das ganze Haus. Mit dem Nachbarhaus geht es gleich mehrere Liaisons ein, zum einen farblich, eine wunderbare Harmonie aus gelb und rosa mit weißen Verblendungen. Zum anderen schmiegt es sich regelrecht an das der Chocolaterie Dillinger. Etwas kleiner zwar, aber dafür kokettiert es mit der auffällig geschweiften Giebelvorblendung, der wirkt wie der Saum eines Faltenrockes. Beim Blick vom oberen Ende des Hauptplatzes blitzt dahinter die Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt hervor.

