Das Rote Kreuz Landsberg ehrt langjährige Ehrenamtliche

Der Kreisverband des Roten Kreuzes Landsberg hat im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung im Vroni-Döring-Haus seine ehrenamtlichen Mitglieder für langjährige und herausragende Dienste geehrt. Alle Preisträger haben sich über viele Jahre hinweg mit großem Einsatz in den verschiedenen Gemeinschaften wie Bereitschaft, Wasserwacht, Jugendrotkreuz und Wohlfahrts- und Sozialarbeit eingebracht.

Zahlreiche Mitglieder des Vorstands waren der Einladung gefolgt, um gemeinsam mit den Geehrten diesen besonderen Abend zu feiern, heißt es in einer Pressemeldung. Der Kreisvorsitzende Alex Dorow und die stellvertretende Landrätin Margit Horner-Spindler dankten den Preisträgern für ihr unermüdliches Engagement und ihren großartigen Einsatz.

Insgesamt 22 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern wurde das silberne Ehrenzeichen am Bande des Freistaates Bayern für 25-jährige Dienstzeit beim BRK verliehen. Sieben Personen erhielten das bronzene Ehrenzeichen der Wohlfahrts- und Sozialarbeit. Zudem wurden Barbara Juchem und Vroni Döring für die Aufbau- und Vorstandsarbeit in der Wohlfahrts- und Sozialarbeit mit dem Ehrenzeichen in Silber ausgezeichnet.

Der Kreisgeschäftsführer des BRK Landsberg, Andreas Lehner, unterstrich die enorme Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements und präsentierte beeindruckende Zahlen aus dem Leistungsbericht, die das vielfältige Wirken der Ehrenamtlichen verdeutlichen. Der festliche Abend wurde musikalisch umrahmt von den „Wirtshausmusikanten“, die mit ihren Darbietungen für eine gemütliche Atmosphäre sorgten.

Icon Vergrößern Das Ehrenzeichen der Wohlfahrts- und Sozialarbeit in Silber erhielten Barbara Juchem (Dritte von links) und Vroni Döring (Dritte von rechts). Alex Dorow und Margit Horner-Spindler (beide links) sowie Marianne Asam und Andreas Lehner (beide rechts) beglückwünschten sie. Foto: Michael Vivell Icon Schließen Schließen Das Ehrenzeichen der Wohlfahrts- und Sozialarbeit in Silber erhielten Barbara Juchem (Dritte von links) und Vroni Döring (Dritte von rechts). Alex Dorow und Margit Horner-Spindler (beide links) sowie Marianne Asam und Andreas Lehner (beide rechts) beglückwünschten sie. Foto: Michael Vivell

Das Ehrenzeichen am Bande des Freistaats Bayern (25 Jahre Silber) erhielten: Jessica Anders (Wasserwacht OG Utting), Dr. Birgit Bachl (Wasserwacht OG Utting), Markus Danner (Wasserwacht OG Dießen), Matthias Gladitsch (Wasserwacht OG Eching), Renate Himml (Bereitschaft), Petra Hohenester (Wasserwacht OG Dießen), Veronika Korb (Wasserwacht OG Landsberg), Anja Kratz (Leiterin der Jugendarbeit/JRK), Edgar Linder (Bereitschaft), Michael Metzger (Wasserwacht OG Eching), Olaf Raabe (Wasserwacht OG Dießen), Nico Rasp (Wasserwacht OG Schondorf), Anna Röck (JRK), Martin Schweizer (Wasserwacht OG Dießen), Julia Stadler (Wasserwacht OG Dießen), Thomas Stanka (Bereitschaft), Markus Töpper (Wasserwacht OG Penzing), Johannes Wind (Wasserwacht OG Landsberg), Katrin Wolf (Wasserwacht OG Prittriching).

Das Ehrenzeichen der Wohlfahrts- und Sozialarbeit in Bronze erhielten: Renate Egwolf, Edith Faßbender, Wilfried Heinrich, Irene Knobloch, Christa Schuster, Petra Wohlfahrt, Mechthilde Zerhoch. Das Ehrenzeichen der Wohlfahrts- und Sozialarbeit in Silber ging an: Barbara Juchem und Vroni Döring (AZ)