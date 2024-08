Der ADAC führt in Landsberg Crashtests für den afrikanischen Markt durch

Nach Europa, Lateinamerika und Indien werden auch für Afrika Crashtests mit Autos durchgeführt. Die Ergebnisse kommen, wie aus einer Pressemeldung des ADAC hervorgeht, aus dem ADAC-Technik-Zentrum in Landsberg. „Es ist nicht akzeptabel, dass in vielen Ländern außerhalb Europas Autos bis heute mit nur einem oder zwei von fünf möglichen Sternen bei Crashtests abschneiden, wie bei aktuellen Tests von Modellen für den afrikanischen Markt“, sagt dazu Reinhard Kolke, Leiter des ADAC-Technik-Zentrums.

Kolke weiter: „Der ADAC setzt sich mit Nachdruck dafür ein, dass jedes Fahrzeug, unabhängig vom Land, optimalen Schutz bietet. Denn Sicherheit kennt keine Grenzen.“ Durch die Mitwirkung des ADAC, seiner europäischen Partnerverbände und einiger europäischer Regierungen haben sich in Europa seit 1998 unter dem Namen Euro NCAP (New Car Assessment Programme) einheitliche Crashtest-Verfahren durchgesetzt.

Auch für Südamerika und Indien werden Crashtests durchgeführt

Im Jahr 2010 wurde der ADAC exklusives Verbraucherschutz-Institut für den lateinamerikanischen NCAP, 2014 crashte der Club erste indische Fahrzeuge und 2017 erste Modelle für den afrikanischen Markt. „Seitdem haben wir etwa 170 Autos für Südamerika, 70 für Indien und 22 für Afrika gecrasht“, fasst Johannes Heilmaier zusammen, Leiter der ADAC-Crashanlage im Industriegebiet Lechwiesen in Landsberg.

Nachdem inzwischen auch Gurt-Erinnerer, Notbrems-Assistenten und Fahrverhalten zu den NCAP-Sternen beitragen, finden die hierfür nötigen Untersuchungen im ADAC-Testzentrum Mobilität in Penzing statt, heißt es in der Pressemitteilung. „Wir setzen uns weltweit für höchste Sicherheits-Standards auf den Straßen ein“, so Kolke. Erst kürzlich wurde die Kooperation des ADAC mit Global NCAP bis 2026 verlängert. (AZ)