Der Bau des neuen Ausbildungscampus am Landsberger Klinikum schreitet voran

Zufrieden schauen sich Vorstand Marco Woedl und Bauprojektsteuerer Günter Ulke auf der Baustelle um, während zwei riesige Kräne schwere Betonteile und Wandschalungen hin und her hieven. Überall wird gehämmert und gebohrt. Viel ist passiert in den vergangenen Wochen und Monaten seit dem Spatenstich für das neue Ausbildungszentrum des Klinikums Landsberg.

Die Bodenplatte im Erdgeschoss der neuen Schule ist fertig, teilt das Klinikum in einer Pressemeldung mit. „Ganze 150 Kubikmeter Beton sind dafür verbaut worden“, erklärt Bauleiter Dieter Förg (HBW Bau GmbH). Jetzt entstehen die Sichtbetonwände, das Treppenhaus wird betoniert und das Gerüst errichtet, um auch das zweite Stockwerk bauen zu können. Der neue Ausbildungscampus nimmt mehr und mehr Form an. „Man sieht schon genau, wo die Klassenzimmer, wo der Lichthof, der Flur, das Treppenhaus und der Eingang sind“, sagt Klinikchef Marco Woedl.

Wenn alles weiterhin so läuft, kann die neue Berufsfachschule für Pflege am Klinikum im Dezember 2025 eröffnet und bezogen werden, teilt das Klinikum mit. Künftig können darin 100 Schülerinnen und Schüler ihre Ausbildung zu Pflegefachfrauen und Pflegefachmännern absolvieren. Die bisherige Schule, die dann abgerissen wird, biete derzeit Raum für 66 Ausbildungsplätze.

Das gute Sommerwetter habe dem ganzen Projekt sehr in die Karten gespielt: „Wir sind dem Bauzeitenplan leicht voraus – wenn es in den vergangenen Wochen viel geregnet hätte, wäre es sicher schwieriger geworden“, so Bauleiter Dieter Förg. (AZ)