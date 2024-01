Landsberg

vor 18 Min.

Der Bürgervereinigung Landsberg droht die Auflösung

Plus Den Verein plagt ein Nachwuchsproblem. Gute Nachrichten gibt es hingegen zum geplanten Gedenkort beim ehemaligen Außenlager Kaufering VII.

Von Dominik Stenzel Artikel anhören Shape

Gut 40 Jahre ist es her, dass sich die „Bürgervereinigung Landsberg im 20. Jahrhundert“ gegründet hat. Seitdem setzen sich ihre Mitglieder dafür ein, dass die Erinnerung an die Gräueltaten der Nationalsozialisten in der Umgebung wachgehalten wird. Nun droht dem Verein allerdings die Auflösung. Es fehlt an Nachwuchs, nur noch zwei der fünf Vorstandsmitglieder scheinen aktiv zu sein und bemängeln zudem fehlendes Vertrauen. Wie Sprecher Stephan Albrecht gegenüber unserer Redaktion mitteilt, möchte er die inhaltliche Arbeit mit sofortiger Wirkung einstellen. Gute Nachrichten gibt es hingegen zur geplanten Errichtung eines Gedenkorts auf dem Gelände des früheren KZ-Außenlagers Kaufering VII – einem der ursprünglichen Ziele der Bürgervereinigung. Die Historikerin Dr. Edith Raim erwartet dieses Jahr „große Fortschritte“.

Laut Sprecher Stephan Albrecht hat die Bürgervereinigung momentan „um die 30 Mitglieder“. Dass es um die Zukunft des im November 1983 gegründeten Vereins nicht allzu gut steht, zeigt das Protokoll einer jüngst abgehaltenen Mitgliederversammlung. Der Bericht liegt unserer Redaktion vor. Vom fünfköpfigen, ehrenamtlich tätigen Führungsgremium waren demnach nur Sprecher Stephan Albrecht und sein Vater, Geschäftsführer Tyll-Patrick Albrecht, anwesend. Auch ordentliche Vorstandssitzungen hätten sie zuletzt mehrfach zu zweit abhalten müssen. Ihre drei Kollegen im Gremium scheinen nicht mehr aktiv zu sein – zum Teil aus gesundheitlichen Gründen oder Altersgründen. Bei der ersten Mitgliederversammlung seit November 2018 waren nur fünf weitere stimmberechtigte Personen anwesend. Nach 2018 wurden Versammlungen etwa auf Wunsch der Mitglieder verschoben oder mussten wegen der Corona-Pandemie ausfallen, heißt es im Protokoll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen