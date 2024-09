Der Kunstverein Landsberg stellt in der Säulenhalle aus

„Kunst vereint.“ Unter diesem Motto laden 17 Mitglieder des Kunstvereins Landsberg in die Säulenhalle ein. Am Anfang stehen Farbe, Form und Technik, die sich zu einem Bild, einer Skulptur vereinen. Es entsteht eine kreative, tiefe Symbiose zwischen dem Kunstschaffenden und seinem Werk, welches sich schließlich mit dem Betrachter verbindet, heißt es in einer Pressemeldung des Vereins. Eine facettenreiche Ausstellung mit dem Schwerpunkt aus Malerei und Skulptur. Die Vernissage ist am Freitag, 13. September, um 18 Uhr mit der Kunsthistorikerin Birgit Kremer.

Kunst wirkt und lebt nie isoliert. Kunst vereint. Es ist die Auseinandersetzung mit Materie, Komposition und Gestaltung. Ein Prozess des künstlerischen Schaffens, individuell, herausfordernd und ausdrucksreich. Kunst ist ein Zusammenspiel, eine Vereinigung mit und im Werk, mit dem Künstler, der Künstlerin und die Reflexion, der Fantasie des Betrachters, so die Pressemeldung. Zwei ausdrucksstarke Beispiele seien die Werke von Petra Kollmannsberger und Gina Borrmann. „Eleonora“, floral zart und doch expressiv, lässt es sich durchaus mit weiblichen Wesenszügen assoziieren. Vielleicht ist es einfach auch nur eine Sehnsucht nach Natur. Gina Borrmann reflektiert gekonnt plastisch menschliche Emotionen und Anliegen. Dynamisch in den Farben, berührend in der Bewegung, nach der inneren Einstellung fragend.

Icon Vergrößern Gina Borrmann zeigt in der Ausstellung des Kunstvereins Landsberg ihr Werk „Lost“. Foto: Kunstverein Landsberg Icon Schließen Schließen Gina Borrmann zeigt in der Ausstellung des Kunstvereins Landsberg ihr Werk „Lost“. Foto: Kunstverein Landsberg

Ein Markenzeichen von Corinne Haberl ist die Hinterglasmalerei. Acryl auf Leinwand wählen Lisa Wehrmann und Kathe Hiltl-Schröder um sich mit Impressionen indigener Völker zu beschäftigen. Mone Neubauer verwendet in „Glasgeflüster“ eine Mischung aus Acryl, Bitumen und Pigmenten. Mischtechnik ist auch die bevorzugte Technik von Andrea Reiners oder Inge Diepold mit unterschiedlich eindrucksvollen Impressionen. Dem Leben über die Schulter gespäht haben Heidi Bille, Ruth Frank und Christina Pömsel. Tanja Popp zeigt Radierungen und federleichte Motive in Öl mit Autolack. Renate Stolz hat Holz als Untergrund auserkoren. Locker und losgelöst von starren Mustern komponieren Ulla Schweizer und Rudi Bille ihre eigenen Weltbilder. Und getreu dem Motto „Kunst vereint“ zeigen Rike Brysch und Monica Gayer das Gemeinschaftswerk „Visionär“ im beeindruckenden Format von zwei mal zwei Metern.

Die Ausstellung des Kunstvereins Landsberg in der Säulenhalle Landsberg, Schlossergasse 381A, findet vom 13. bis 22. September statt. Die Öffnungszeiten: samstags 11 bis 18 Uhr, mittwochs/donnerstags/freitags/sonntags 15 bis 18 Uhr. Während der Kunstnacht hat die Ausstellung von 11 bis gegen 23 Uhr geöffnet. (AZ)