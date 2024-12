Der Landsberger Seniorenbeirat wählt seine Sprecher

Im Rahmen seiner konstituierenden Sitzung hat der Seniorenbeirat der Stadt Landsberg seine Sprecher gewählt. Künftig fungieren Monika Zintel als erste Sprecherin und Heinrich Neß als zweiter Sprecher des Gremiums. Die beiden stehen damit Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl zur Seite, die Kraft ihres Amtes den Vorsitz des Beirats innehat.

Der Landsberger Seniorenbeirat setzt sich zusammen aus neun Personen, die im Rahmen der Seniorenbürgerversammlung im Oktober gewählt wurden, der Landsberger Oberbürgermeisterin sowie der Seniorenreferentin Alexa Dorow und den Stadtratsmitgliedern Barbara Juchem und Wolfgang Neumeier. In dieser Zusammensetzung wird das Gremium bis zur nächsten Seniorenbeiratswahl zusammenarbeiten, die in drei Jahren stattfindet, teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit.

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl sagte im Rahmen der konstituierenden Sitzung im Sitzungssaal des Historischen Rathauses: „Der Seniorenbeirat unterstützt den Stadtrat und bereichert das Leben unserer Bürgerinnen und Bürger vor allem durch attraktive Angebote wie das Seniorenkulturprogramm und den Landsberger Mittagstisch. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Seniorenbeirat.“ Der Seniorenbeirat engagiert sich für Menschen ab 60 Jahren im Stadtgebiet. Die Grundlagen seines Wirkens sind das seniorenpolitische Gesamtkonzept der Stadt sowie die kommunale Gesamtstrategie „Unser Landsberg 2035“.

Ziel des ehrenamtlich arbeitenden Seniorenbeirates ist laut Pressemeldung die Einbindung der älteren Generation in das Geschehen der Stadt in jeglicher Hinsicht. Dazu organisiert der Seniorenbeirat unter anderem kulturelle, informative und zielgruppengerechte Veranstaltungen sowie Ausflüge, Wanderungen und Tanznachmittage. Die Stadt unterstützt die Arbeit des Seniorenbeirats durch verschiedene Leistungen, wie beispielsweise die Nutzung der Räumlichkeiten im Seniorentreff am St.-Ulrich-Platz. (AZ)