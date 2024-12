Der TSV Landsberg möchte seine Sportanlage erweitern

Der TSV Landsberg wächst und braucht mehr Sportplätze. Die Vereinsanlage an der Emmy-Noether-Straße soll deswegen durch ein weiteres Großfeld und ein weiteres Kleinfeld erweitert werden. In einer Sitzung des Stadtrats kam aus der Grünen-Fraktion Kritik am Umfang des Vorhabens. Denn mit diesem falle ein Stück Frauenwald weg.

„Mir ist es zu viel“, sagte Grünen-Stadtrat Roger Mandl zu den Plänen und verwies auf das Mikroklima der Stadt. Jeder Baum, der im Frauenwald falle, bedeute weniger kühle Luft aus dem Westen. In 20 oder 30 Jahren „fällt uns das auf die Füße“, so Mandl. Da laut Sitzungsvorlage im Osten, Norden und Westen des Standorts keine Optionen für eine Erweiterung der Sportflächen bestehen, wurde die Fläche südlich der bestehenden Vereinsanlage als Möglichkeit geprüft. Neben Fußball könnten sich dort auch Trendsportarten – wie Paddle-Tennis – etablieren, um neue Zielgruppen anzusprechen. Laut Maximilian Tobisch, Referatsleiter Stadtplanung, gab es Absprachen mit der Unteren Naturschutzbehörde. Gemäß deren Forderung sollen am südlichen Rand mindestens 30 bis 50 Meter des Grünflächenverbunds erhalten bleiben, um die Funktionalität des Biotopverbunds sicherzustellen.

Die neuen Plätze sollen bald errichtet werden

Für Harry Reitmeir, CSU-Stadtrat und langjähriger Funktionär beim TSV Landsberg, besteht dringender Handlungsbedarf. Weil die Kapazitäten nicht ausreichen, müssten Kinder weggeschickt werden, was tragisch sei. „Die Finanzierung beim Verein ist gesichert“, sagte er zu den Erweiterungsplänen. „Es soll schnell umgesetzt werden, weil die Not groß ist.“ Der Stadtrat gab schließlich mehrheitlich grünes Licht (vier Gegenstimmen). Zur Umsetzung ist ein Bauleitplanverfahren mit Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich.

Der TSV Landsberg erhielt im Jahr 2005 Baurecht für die Entwicklung seiner Vereinsanlage an der Emmy-Noether-Straße. Seitdem entstanden dort eine Gaststätte, mehrere Sport- und Veranstaltungsräume, Fußballfelder, eine Tribüne, ein Baseballplatz, drei Beachvolleyballfelder und Parkplätze. Anfang 2023 hatte der Landsberger Bauausschuss bereits einer für einen Spielbetrieb in der Fußball-Regionalliga erforderliche Erweiterung der Sportanlage und des Parkplatzes zugestimmt. Stadtrat Franz Daschner (parteilos) erkundigte sich bei der Verwaltung nach dem aktuellen Stand. Nach Kenntnis von Katja Kaus vom Bauamt werden diese Pläne momentan nicht weiterverfolgt. Aktuell steht der TSV Landsberg auf dem elften Tabellenplatz der Bayernliga.