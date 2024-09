Die Arche Landsberg feiert ihr 20-jähriges Bestehen

Vor wenigen Tagen hat die Arche Landsberg ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert. 20 Jahre, in denen die Bewohnerinnen und Bewohner als Individuen und als Gemeinschaft zusammen mit ihren Assistentinnen und Assistenten gewachsen sind, wie die Einrichtung in einer Pressemeldung mitteilt.

Dass es die Arche seit 20 Jahren gibt und dort Inklusion nach innen und außen gelebt wird, sei den Initiatoren rund um Marie-Luise Schappert (Ideengeberin und Freundeskreis-Gründerin) und Adesta Stemple (Gründungsvorsitzende) genauso zu verdanken, wie den Gründern im Vorstand: Thomas Lichteneber, Renate Lechner-Vollmayr und Barbara Gatz mit Gemeinschaftsleiter Markus Dietl. Sie hätten es gewagt gegen alle Widerstände auf christlicher Grundlage ein Zusammenleben von Menschen mit und ohne geistiger Behinderung in einer vergleichsweise kleinen Wohneinheit zur Eröffnung zu bringen.

Natürlich musste das frisch erworbene und mit barrierefreiem Neubau versehene Haus der Arche Landsberg mit Leben gefüllt werden. Einzug war am Ende August 2004. Die Gründungsassistenten und Bewohner rund um Catrin Clasen, Anneliese Kerschensteiner, Conny Dering, Corina Demmeler, Fernando Scherzer-Gois, Claudia Holzmann, Linde Kleber sowie Fred Bartel entwickelten laut Pressemeldung gemeinsam mit den ersten Freiwilligen aus dem Ausland einen lebenswerten Alltag hin zu größtmöglicher Selbstständigkeit und Selbstbestimmung mit erfülltem Geistesleben.

Zwei der Bewohner leben im Ambulant Betreuten Wohnen in Landsberg

Nach und nach zogen mehr Assistentinnen und Assistenten sowie Bewohnerinnen und Bewohner ein – und auch wieder aus. Seit 2013 bilden die gleichen zehn Bewohner den Kern der Gemeinschaft mit ihren Haus- und Außenassistenten, seit 2014 sind zwei der Bewohner im Ambulant Betreuten Wohnen. „Seit 20 Jahren tragen wir nach innen und außen, dass ein Leben in großer Vielfalt zwar nicht immer leicht ist, aber so unendlich viel mehr bereichert“, teilt die Arche mit.

Mit nunmehr 20 Jahren Erfahrung wagt die Arche Landsberg ein neues Haus in der Römerauterrasse nur wenige Gehminuten vom Haupthaus in der Erpftinger Straße zu eröffnen. Der Rohbau ist fertig und am 13. September findet das Richtfest statt. Acht weitere Erwachsene mit geistiger Behinderung sollen dort mit ihren Assistentinnen und Assistenten und einer Familie ein Zuhause finden. Dafür erwandert die Arche zwischen dem 21. und 27. September mit Menschen mit und ohne Behinderung Werte und Spenden von München nach Landsberg. Wer noch mitwandern oder spenden möchte, findet unter www.arche-deutschland.de/die-arche-wandert/ weitere Informationen. (AZ)