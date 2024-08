Die ArtGallery in Landsberg schließt

Fast auf den Tag genau vor acht Jahren wurde die ArtGallery eröffnet. Nun schließt die Galerie im Herzen der Landsberger Altstadt bald für immer ihre Türen. Das teilt Eigentümerin Kat Rücker-Weininger in einer Pressemeldung mit.

Begonnen habe alles mit der ehrgeizigen Idee, den Landsberger Bürgerinnen und Bürgern die Illustration als Kunstform nahezubringen. Kat Rücker-Weininger, selbst eine über deutsche Grenzen hinaus bekannte Illustratorin, lud herausragende Kollegen und Freunde wie Quint Buchholz und Reinhard Michl nach Landsberg ein und engagierte für Literaturabende mehrfach die Schauspielerin und Sprecherin Julia Cortis, die passend zu den Illustrationen Gedichte und Prosa rezitierte. Die skurrilen Bilderwelten von Daniela Kulot, deren selbstverfasste Kinderbücher in über 30 Sprachen übersetzt werden, war ebenso zu Gast wie der vielfach ausgezeichnete Hamburger Buchkünstler Jonas Laustroer oder die bekannte Krimiautorin Nicola Förg, die zugunsten des Tierschutzvereins Katzentatzen las.

Es gab die Gemeinschaftsausstellung „analog digital animiert“, in der zahlreiche professionelle Illustratoren und Medienkünstler die ganze Bandbreite dieser Kunstform zeigte oder auch „Equus“, als teils weltbekannte Künstler jeweils eine Arbeit zum Thema Pferd zeigten, um nur einige der vielen Veranstaltungen zu nennen. Dabei, dazwischen und danach waren Arbeiten von Kat Rücker-Weininger zu sehen.

Kat Rücker-Weininger konzentriert sich aufs Schreiben, Illustrieren und Buchrestaurieren

„Panta rhei, alles fließt und nun ist es Zeit für etwas Neues…“, sagt die Galeristin und fühlt durchaus ein leises Bedauern bei diesem Schritt. Denn: „Ich liebe Landsberg und habe in den letzten Jahren hier wunderbare Menschen kennenlernen dürfen.“ Kat Rücker-Weininger will sich in Zukunft wieder ganz aufs Schreiben, Illustrieren und auf die Buchrestaurierung konzentrieren. Wer Kontakt halten will, kann dies über ihre Websites (www.ruecker-art.de und www.kat-ruecker.de) tun.

„Der Termin ist nicht willkürlich gewählt“, erklärt Kat Rücker-Weininger zur Schließung. „Wir werden uns am 21. September ein letztes Mal an der Langen Kunstnacht beteiligen.“ Nun stellt sich noch eine letzte Frage, wohin mit den vielen Bildern und Kunstdrucken, sobald die ArtGallery geschlossen ist? Ab sofort gibt es laut Rücker-Weininger 25 Prozent Nachlass auf alle Originale und alle Kunstdrucke, die in der Galerie zu finden sind. (AZ)