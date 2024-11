Die Bauarbeiten in der Landsberger Brudergasse sind beendet

Nach monatelangen Bauarbeiten ist die Brudergasse in der Landsberger Altstadt ab sofort wieder uneingeschränkt begehbar und befahrbar. Das teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit.

Die umfangreichen Infrastrukturerneuerungen durch die Stadtwerke und die abschließenden Pflasterarbeiten durch die Stadt sind demnach erfolgreich abgeschlossen worden. Im Rahmen der Maßnahme wurden sämtliche Versorgungsleitungen modernisiert, heißt es in der Pressemeldung. Dazu zählen der Mischwasserkanal, die Trinkwasser- und Regenwasserleitungen, die Strom- und Gasversorgung sowie die Fernwärmeleitungen. Zudem wurde die Glasfaserinfrastruktur ausgebaut.

Die engen Straßenverhältnisse sind eine Herausforderung

Die Herausforderungen der engen Straßenverhältnisse und der historischen Bausubstanz konnten von den Baubeteiligten gemeistert werden, so die Stadt. Nach den grundlegenden Arbeiten der Stadtwerke begann die Stadt Landsberg mit der Sanierung der Pflasterdecke. Innerhalb von drei Wochen wurde das charakteristische Pflasterbild der Gasse erneuert, wodurch die zuvor lückenhafte und unebene Oberfläche der Vergangenheit angehört. Pünktlich vor Einbruch des Winters konnte die Maßnahme abgeschlossen werden.

Die Stadt Landsberg bedankt sich in der Pressemitteilung bei allen Anwohnerinnen und Anwohnern sowie den Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis während der Bauzeit. „Ich freue mich, dass die Brudergasse für die Anwohnerinnen und Anwohner sowie Besucher wieder begehbar ist und vor allem über die schöne Pflasterung in der Gasse“, so Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl. (AZ)