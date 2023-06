Exklusive Einblicke: Die geheimen Gänge der Landsberger Schlossberggarage

Die Parkgarage im Schlossberg ist auch für den Zivilschutz angelegt. Mit Handkurbeln könnte für frische Luft gesorgt werden. Wir haben uns dort umgesehen.

Vor wenigen Tagen wurde die Schlossberggarage in Landsberg für fünf Stunden komplett abgeriegelt. Die Überprüfung der dort angelegten Zivilschutzanlage stand an. Als Betreiber der Parkgarage prüfen die Stadtwerke, ob dort alles funktioniert. Dabei wird die Lüftungszentrale getestet und sichergestellt, dass die Schutzräume luftdicht verschlossen werden können. Denn im Falle eines atomaren, chemischen oder biologischen Notfalls könnte die Parkgarage als Schutzraum für rund 5000 Menschen dienen.

Ein riesiges Filtersystem sorgt dann für frische Luft. Das alles ist für die Nutzerinnen und Nutzer der Schlossberggarage nicht zu sehen. Deswegen hat sich unsere Redaktion nun mit Reinhard Dippold, Abteilungsleiter Kommunale Dienste & Gebäudemanagement der Stadtwerke, in die geheimen Räume und Gänge begeben.