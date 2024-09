Die Gewinner des Stadtradelns sind prämiert

Beim Stadtradeln 2024 haben fast 4200 Radlerinnen und Radler aus allen 31 Kommunen des Landkreises Landsberg gemeinsam mehr als 797.800 Kilometer zurückgelegt und damit jede Menge CO₂ eingespart. Bei der Prämierungsfeier im Landratsamt wurden nun die radelaktivsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Landkreises durch die stellvertretende Landrätin Margit Horner-Spindler feierlich geehrt.

Die stolzen Sieger in den Kategorien Einzelradler Damen und Herren, beste Teams, aktivste Sport- und Schützenvereine, Schulklassen, beste Schule und die radelaktivste Kommune erhielten jeweils Auszeichnungen. Beim Kindergarten-Plakat-Wettbewerb, der bereits zum zweiten Mal stattfand, konnten sich drei Kindergärten freuen.

„Ein großes Dankeschön an die 35 ehrenamtlichen Koordinatoren und natürlich an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die für den Klimaschutz kräftig in die Pedale getreten sind. Herzlichen Dank für euren sportlichen Einsatz sowie der gesamten Organisation durch das Klimaschutzmanagement und der Gesundheitsregion Plus in unserem Landkreis“, sagte Margit Horner-Spindler. Ein großes Dankeschön der stellvertretenden Landrätin, galt auch allen Sponsoren des „Stadtradelns 2024“: Edeka Südbayern, AOK, Sparkasse Landsberg-Dießen, VR-Bank Landsberg-Ammersee, Hirschvogel Group, Fahrbar Bikes, Sport 2000, Hardy Fitness. Zudem hatte sich heuer erneut die Firma Edeka mit einem Cent pro geradelten Kilometer und einem Spendenziel von 5000 Euro beteiligt. Dieses Mal durfte sich Regens Wagner Holzhausen über die finanzielle Unterstützung freuen.

Icon Vergrößern Auch mehrere Schulklassen wurden für ihre Teilnahme beim Stadtradeln geehrt. Foto: Julian Leitenstorfer/Landratsamt Icon Schließen Schließen Auch mehrere Schulklassen wurden für ihre Teilnahme beim Stadtradeln geehrt. Foto: Julian Leitenstorfer/Landratsamt

Die Ergebnisse:

Einzelradler Damen: 1. Anneliese Müller 1731 Kilometer, 2. Ingrid Hermann 1685, 3. Anette Kreiselmeyer 1293.

Einzelradler Herren: 1. Christian Hüttner 2577, 2. Michael Gersdorf 2347, 3. Günter Kraus 1838.

Radelaktivste Teams: Team mit den meisten geradelten Kilometern (gesamt): ADFC Kreisverbend Landsberg 25.826,6 Kilometer; Team mit den meisten aktiven Teammitgliedern: Die Volltreffer 65 aktive Radelnde; Team mit den meisten Kilometern pro Kopf: Stadtradlteam Pürgen 558,4 Kilometer pro Kopf.

Radelaktivste Kommune: 1. Gemeinde Unterdießen 20,75 Kilometer pro Einwohner, 2. Gemeinde Igling 17,64, 3. Gemeinde Apfeldorf 13,75.

Radelaktivste Sport- und Schützenverein: 1. VfL Denklingen 37.218 Kilometer gesamt, 2. Alpenvereinsradler 32.056, 3. SV Unterdießen 29.380.

Radelaktivsten Schulklassen: 1. Klasse 6b Hot Wheels Realschule Kaufering 5797 Kilometer gesamt, 2. Klasse 7a JBB Fuchstal 4862, 3. Klasse 9c JWR Landsberg 4392.

Beste Schule: Grundschule Kaufering 222 aktive Teilnehmer bei 300 Schülerinnen und Schülern. (AZ)